vor 31 Minuten

Iran und Russland unterzeichnen Abkommen für 4 neue Atomkraftwerke im Iran

vor einer Stunde

Slowakei ändert Verfassung: Nur männlich und weiblich werden als Geschlechter anerkannt

vor 2 Stunden

Verfassungsschutz: Linksextremisten zielen auf Bahn - 300 Straftaten

vor 3 Stunden

Bundesrat lässt Haushalt passieren - Ausgaben von rund 500 Milliarden Euro

vor 3 Stunden

Kaufhold zur Vizepräsidentin des Verfassungsgerichts gewählt

vor 4 Stunden

Militär und Zivilkräfte üben Krisenlogistik in Hamburg bis Samstag

vor 5 Stunden

Urteil: AfD muss Parteizentrale in Berlin frühzeitig verlassen

vor 5 Stunden

Trump zu Israels Übernahmeplänen im Westjordanland: „Es reicht.“

vor 6 Stunden

Cyberangriff auf Berliner Flughafen: Lage stabilisiert sich - Kernproblem kann noch Tage andauern

vor 7 Stunden

Wieder Alarm: Dänische Regierungschefin warnt vor Zunahme von Drohnenflügen

Seit Februar

Preis für Butter fällt immer weiter

Noch Anfang des Jahres mussten Verbraucherinnen und Verbraucher für Butter einen Rekordpreis zahlen. Nun sinkt der Preis schon zum wiederholten Mal.

Für das billigste Päckchen Butter müssen die Kunden nicht mehr so tief in die Tasche greifen wie noch vor ein paar Monaten.

Redaktion
Butter wird erneut günstiger. Supermarktketten und Discounter senken den Preis für ein 250-Gramm-Päckchen Deutscher Markenbutter ihrer Eigenmarken um 30 Cent auf 1,49 Euro, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Auch andere Butterprodukte sollen billiger werden.
Der Discounter Lidl reduzierte die Preise wie schon zuletzt als Erstes. Rewe, Edeka, Aldi Nord und Aldi Süd, Kaufland, Penny und Netto zogen anschließend wie gewohnt nach. Die Handelsketten hatten die Preise in der vergangenen Woche bereits gesenkt. Die Nachfrage nach abgepackter Butter stieg daraufhin deutlich, wie die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft in Bonn berichtet. Ein großes Milchaufkommen und ein hoher Fettgehalt führen demnach zu fallenden Preisen.
Bei Butter gab es in den vergangenen Jahren große Preisschwankungen. Im Sommer 2023 zahlten Kunden für das billigste Päckchen Eigenmarken-Butter in den meisten Geschäften zwischenzeitlich 1,39 Euro. Im Oktober 2024 war der Preis auf 2,39 Euro gestiegen. Butter war damit so teuer wie noch nie. Seit Februar sinken die Preise wieder. (dpa/red)

