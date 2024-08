80-Jährige zahlt 150.000 Euro an Betrüger

Eine 80-Jährige hat Betrügern in Bayern nach einem Schockanruf 150.000 Euro übergeben. Laut Polizeiangaben vom Montag wurde die Seniorin von einer angeblichen Anwältin angerufen, die behauptete, ihre Nichte habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und müsse eine hohe Kaution stellen. Die 80-Jährige übergab daraufhin im Laufe des Vormittags das Bargeld an ihrer Wohnanschrift an unbekannte Abholer.

Wie die Polizei in Rosenheim weiter mitteilte, ereignete sich die Tat am Freitag im Landkreis Berchtesgadener Land. Der Seniorin wurde erst mit einiger Verzögerung klar, dass sie auf Betrüger hereingefallen war. Sie verständige daraufhin per Notruf die Polizei, die Ermittlungen aufnahm.

Die Polizei in Rosenheim warnte eindringlich vor der Betrugsmasche, bei der durch Forderungen im Zuge angeblicher Justiz- oder Ermittlungsverfahren telefonisch Druck auf Opfer aufgebaut wird. Die Polizei etwa fordere „niemals“ die Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen, betonten die Beamten. Betroffene sollten einfach auflegen. (afp/red)