Logo Epoch Times

vor 12 Minuten

Ukraine greift erneut Raffinerien in Russland mit Drohnen an

vor 20 Minuten

Geldsorgen erneut größte Angst der Deutschen

vor einer Stunde

Kerosin-Engpass am Airport Hamburg - Flugausfälle drohen

vor einer Stunde

Chinesischer Konzern übernimmt Mediamarkt und Saturn - Kartellamt genehmigt den Deal

vor einer Stunde

Von 49 auf 62 Euro: Wieviel kostet künftig das Deutschlandticket?

vor 2 Stunden

Führender Hamas-Vertreter zeigt sich in Katar öffentlich

vor 2 Stunden

USA-Venezuela: Caracas beginnt mit Militärmanöver auf Karibikinsel

vor 3 Stunden

Nach Fed-Entscheid: Goldpreis sinkt auf knapp 3.000 Euro pro Unze

vor 3 Stunden

Bayerns Grünen fordern „verbindlichen Freiheitsdienst“

vor 4 Stunden

IT, Verwaltung, Verkehr, Post: Dienstleistungen sind teurer geworden

Logo Epoch Times
Noch ist noch nicht Schluss

Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland - von Theodor Fontane

Aus der Reihe Epoch Tmes Poesie

top-article-image

Foto: Media Castle/iStock

author-image
Theodor Fontane
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland

Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland,
Ein Birnbaum in seinem Garten stand,
Und kam die goldene Herbsteszeit
Und die Birnen leuchteten weit und breit,
Da stopfte, wenn’s Mittag vom Turme scholl,
Der von Ribbeck sich beide Taschen voll,
Und kam in Pantinen ein Junge daher,
So rief er: »Junge, wiste ’ne Beer?«
Und kam ein Mädel, so rief er: »Lütt Dirn,
Kumm man röwer, ick hebb ’ne Birn.«
So ging es viel Jahre, bis lobesam
Der von Ribbeck auf Ribbeck zu sterben kam.
Er fühlte sein Ende. ’s war Herbsteszeit,
Wieder lachten die Birnen weit und breit;
Da sagte von Ribbeck: »Ich scheide nun ab.
Legt mir eine Birne mit ins Grab.«
Und drei Tage drauf, aus dem Doppeldachhaus,
Trugen von Ribbeck sie hinaus,
Alle Bauern und Büdner mit Feiergesicht
Sangen »Jesus meine Zuversicht«,
Und die Kinder klagten, das Herze schwer:
»He is dod nu. Wer giwt uns nu ’ne Beer?«
So klagten die Kinder. Das war nicht recht –
Ach, sie kannten den alten Ribbeck schlecht;
Der neue freilich, der knausert und spart,
Hält Park und Birnbaum strenge verwahrt.
Aber der alte, vorahnend schon
Und voll Mißtraun gegen den eigenen Sohn,
Der wußte genau, was damals er tat,
Als um eine Birn‘ ins Grab er bat,
Und im dritten Jahr aus dem stillen Haus
Ein Birnbaumsprößling sproßt heraus.
Und die Jahre gehen wohl auf und ab,
Längst wölbt sich ein Birnbaum über dem Grab,
Und in der goldenen Herbsteszeit
Leuchtet’s wieder weit und breit.
Und kommt ein Jung‘ übern Kirchhof her,
So flüstert’s im Baume: »Wiste ’ne Beer?«
Und kommt ein Mädel, so flüstert’s: »Lütt Dirn,
Kumm man röwer, ick gew‘ di ’ne Birn.«
So spendet Segen noch immer die Hand
Des von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland.
 
Theodor Fontane (1819–1898)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.