Thomas Gottschalk zu Stefan Raab: Du hast mehr Zähne als ich

Stefan Raab war schon mehrmals bei Thomas Gottschalks früherem ZDF-Showklassiker „Wetten, dass..?“ zu Gast – jetzt kam es zum ersten Gegenbesuch. Der 74 Jahre alte Entertainer Gottschalk trat als Gast in der am Mittwochabend veröffentlichten neuen Folge der RTL+-Streaming-Show „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ auf. Er kam in Schlaghosen und bemerkte: „Was Klamotten betrifft, schlage ich Dich immer noch mit Leichtigkeit, Stefan. Aber dafür hast Du mehr Zähne als ich.“ Bei Raab sehe es nach mehr aus, ergänzte er.

Raab hatte Gottschalk als den „zweitbesten Entertainer Deutschlands“ angekündigt. Der 74-Jährige saß zunächst als Gesprächspartner an Raabs Studio-Schreibtisch. Danach fungierte er – wie zuvor bereits TV-Gesichter wie Elton, Jan Köppen oder Sophia Thomalla – als Spielleiter in der Show, in der Kandidaten im Kampf um eine Million Euro gegen Raab antreten. In einem Spiel ging es etwa darum, Musiker auf Bildern zu identifizieren.

Gottschalk bei RTL weiter zu sehen

Gottschalk, der 2023 seine letzte „Wetten, dass..?“-Show moderiert hatte, sorgte zuletzt mit seinem Buch „Ungefiltert: Bekenntnisse von einem, der den Mund nicht halten kann“ und einigen Interview-Aussagen für Aufsehen. Raab bewarb das Buch in der Sendung.

Gottschalk ist in den kommenden Wochen noch weitere Male bei RTL im Free-TV zu sehen. Zwei neue Folgen der Improvisations-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ mit Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger werden nach Senderangaben am 7. und 14. Dezember ausgestrahlt.

Kurz vor Weihnachten kooperiert Raab auch mit „Bully“ Herbig

Die Rückkehr von Raab als Entertainer, Musiker und Moderator im Herbst galt als das deutsche TV-Ereignis des Jahres. Nach einem Boxkampf gegen die frühere Boxerin Regina Halmich als Event-Auftakt ist Raab derzeit regelmäßig bei „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ zu sehen. Die wöchentliche Show wird nicht im klassischen RTL-Fernsehprogramm ausgestrahlt, sondern nur auf der Streamingplattform. Mit den Wochen ließ die Nachfrage nach.

Kurz vor Weihnachten wird Raab im Free-TV-Sender RTL mit Michael „Bully“ Herbig in einer Show zu sehen sein. Zudem sucht Raab 2025 federführend als Juror nach dem deutschen Beitrag für den Eurovision Song Contest mit. RTL und ARD kooperieren dabei. (dpa/red)