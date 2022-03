China: Flugzeug mit 132 Menschen an Bord abgestürzt

Im Südwesten Chinas ist ein Flugzeug mit 132 Menschen an Bord abgestürzt. Die Boeing-737 der Fluggesellschaft China Eastern sei am Montag nahe der Stadt Wuzhou in der Region Guangxi abgestürzt, teilte die chinesische Zivilluftfahrtbehörde mit. Über Opfer wurde zunächst nichts bekannt. Auch die Ursache des Unglücks war unklar.

Nach Angaben der Behörde waren 123 Passagiere und neun Besatzungsmitglieder an Bord. In ersten Berichten des staatlichen Fernsehsenders CCTV war von 133 Insassen die Rede gewesen. Die Opferzahl sei noch unklar, berichtete der Sender. An der Absturzstelle in den Bergen sei ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Rettungsteams seien an den Unglücksort geschickt worden.

Der China-Eastern-Flug mit der Flugnummer MU5735 war auf dem Weg von Kunming in der Provinz Yunnan nach Guangzhou in der Provinz Guangdong. Die Boeing-737 verlor laut der Flug-Website FlightRadar24 innerhalb von drei Minuten dramatisch an Höhe, bevor um 14.22 Uhr (Ortszeit) über Wuzhou der Kontakt zu der Maschine abbrach.

Wie ein Behördenvertreter sagte, stürzte die Maschine in Langnan im Kreis Teng ab. Ein Dorfbewohner sagte einer lokalen Nachrichten-Website, das Flugzeug sei in einen Berghang gestürzt und „vollständig auseinandergefallen“. Der umliegende Wald sei in Brand geraten.

In China kommt es nur selten zu Flugzeugabstürzen. Die Sicherheitsvorkehrungen sind streng. Zuletzt war im August 2010 ein Flugzeug von Henan Airlines in der nordöstlichen Provinz Heilongjiang abgestürzt. Mindestens 42 der 92 Menschen an Bord kamen ums Leben. (afp/mf)