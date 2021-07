Iran bestätigt Gespräche mit den USA über Gefangenenaustausch

Der Iran hat Gespräche mit den USA über einen Gefangenenaustausch bestätigt. Zu entsprechenden Berichten sagte Regierungssprecher Ali Rabiei am Dienstag in einer Pressekonferenz: „Die Verhandlungen über dieses Thema laufen.“ Der US-Sender NBC News hatte am Wochenende gemeldet, dass es in Verhandlungen zwischen Washington und Teheran über einen Häftlingsaustausch „einige Fortschritte“ gebe.

Der Iran-Beauftragte der US-Regierung, Robert Malley, hatte die Freilassung von im Iran inhaftierten US-Bürgern am Samstag als „Priorität“ bezeichnet. Nach seinen Worten besteht US-Präsident Joe Biden darauf, dass alle US-Gefangenen im Iran freikommen, einen „partiellen Deal“ werde dieser nicht akzeptieren.

Rabiei sagte dazu nun, der Iran sei bereit, „alle politischen Gefangenen im Austausch für die Befreiung aller iranischen Häftlinge in der ganzen Welt zu entlassen“. Nach seinen Worten geht es dem Iran nicht nur um Gefangene in den USA, sondern auch um solche, die auf US-Anforderung hin in anderen Ländern inhaftiert wurden.

Obwohl die USA und der Iran seit 1980 keine diplomatischen Beziehungen unterhalten, gab es im Laufe der Jahre immer wieder gegenseitige Entlassungen von Häftlingen, zuletzt im Juni 2020.

Derzeit wird auch in Wien über eine Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens mit dem Iran aus dem Jahr 2015 verhandelt, aus dem der frühere US-Präsident Donald Trump ausgestiegen war. (afp)

