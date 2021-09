Iran fordert USA zu Aufhebung von Sanktionen auf

Irans Präsident Ebrahim Raisi in Teheran, Iran am 21. August 2021. Foto: ATTA KENARE/AFP via Getty Images

Der Iran hat die USA aufgefordert, sich von ihrer Politik der Sanktionen gegen die islamische Republik zu lösen. „Washington muss begreifen, dass es keine andere Wahl hat, als seine Abhängigkeit von Sanktionen aufzugeben“, erklärte ein Sprecher des Außenministeriums am Samstag.

Am Freitag hatte das US-Finanzministerium finanzielle Sanktionen gegen vier Iraner angekündigt, denen ein Plan zur Entführung einer US-Journalistin mit iranischen Wurzeln vorgeworfen wird.

US-Präsident Joe Biden verfolge offenbar die gleiche „Sackgassenpolitik“ wie sein Vorgänger Donald Trump. Stattdessen müsse Washington „in seinen Erklärungen und seinem Verhalten dem Iran Respekt erweisen“, hieß es in der Stellungnahme des Außenministeriums.

US-Behörden hatten im Juli vier Geheimdienstmitarbeiter beschuldigt, sie hätten im Iran lebende Verwandte der US-Journalistin Masih Alinedschad in einen Plan zu deren Entführung verwickeln wollen. Alinedschad habe in ein Drittland gelockt und dort festgenommen werden sollen.

Die USA waren 2018 unter dem damaligen Präsidenten Trump aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen und hatten neue Sanktionen gegen den Iran in Kraft gesetzt. Der Teheran zog sich dann von seinen Verpflichtungen aus dem Abkommen zurück. Die Vereinbarung soll verhindern, dass Teheran die Fähigkeiten zum Bau einer Atombombe erlangt.

Die im April aufgenommenen Verhandlungen über einen Neustart des Atomabkommens in Wien waren nach der Wahl des Hardliners Ebrahim Raisi zum iranischen Präsidenten zum Stillstand gekommen. Bisher gibt es kein neues Datum für die Fortsetzung der Gespräche unter der neuen Regierung in Teheran. Am Dienstag deutete der neue iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian an, dass die Wiener Gespräche erst in zwei oder drei Monaten wieder aufgenommen würden. (afp/oz)

