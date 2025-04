Der serbische Präsident organisiert eigene Kundgebung

Nach wochenlangen Massenprotesten gegen seine Regierung hat der serbische Präsident Aleksandar Vucic eine eigene Großkundgebung organisiert. Tausende Anhänger versammelten sich am Samstag in der Hauptstadt Belgrad.

Auf einer Bühne trat auch der bosnische Serbenführer Milorad Dodik auf, gegen den ein internationaler Haftbefehl vorliegt.

Die bosnische Justiz hatte Ende März einen Haftbefehl gegen Dodik erlassen, nachdem dieser einseitig die Zuständigkeit von Justiz und Polizei des bosnischen Zentralstaates für die Republika Srpska für beendet erklärt hatte.

Lesen Sie auch Serbien: Elf Festnahmen nach tödlichem Dacheinsturz

In Belgrad sagte Dodik am Samstag, Vucic sei „der einzige Mann sei, der ein starkes und mächtiges Serbien zusammenhalten kann, sowohl in der Innen- als auch in der Außenpolitik und besonders in diesen sehr instabilen Zeiten“.

Vucic wollte am Abend auch selbst eine Rede halten und eine neue politische Bewegung vorstellen. Im Aufruf für die Kundgebung hatte er seine Unterstützer aufgefordert, Einigkeit zu demonstrieren und „mit Herz und Seele“ zu zeigen, „dass uns nichts trennen kann, weil uns das Stärkste verbindet: die Liebe zu unserem einzigartigen Serbien“.

Die Protestwelle in Serbien war durch den Einsturz eines Bahnhofsvordachs in der Stadt Novi Sad am 1. November entfacht worden, bei dem 16 Menschen ums Leben gekommen waren. Seitdem gingen im ganzen Land hunderttausende Menschen gegen Korruption und Misswirtschaft auf die Straße. Vucics Regierung steht wegen der Proteste stark unter Druck. (afp/red)