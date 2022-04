Offizielles Wahlergebnis: 27,85 Prozent für Macron und 23,15 für Le Pen

Präsidentschaftswahl in Frakreich am 9. April 2022. Foto: ANDREJ IVANOV/AFP via Getty Images



Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die erste Runde der Präsidentschaftswahl nach Auszählung aller Stimmen mit 27,85 Prozent gewonnen. Damit tritt er in der Stichwahl gegen die rechtsgerichtete Kandidatin Marine Le Pen an, die nach dem am Montag vom Innenministerium veröffentlichten Endergebnis auf 23,15 Prozent kommt. Der linke Politiker Jean-Luc Mélenchon verfehlte mit 21,95 Prozent nur knapp den Einzug in die Stichwahl.

Eric Zemmour, der in den Umfragen zeitweise Le Pen überholt hatte, kommt demnach auf 7,07 Prozent. Knapp unter der Fünf-Prozent-Schwelle, unter der nur ein geringer Teil der Wahlkampfkosten erstattet wird, liegen Valérie Pécresse mit 4,78 und der grüne Yannick Jadot mit 4,63 Prozent.

Komplett abgeschlagen ist die Kandidatin Anne Hidalgo. Die Bürgermeisterin von Paris erhielt 1,75 Prozent der Stimmen und landete damit auf dem drittletzten Platz der zwölf Kandidaten.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sagte mit Blick auf den Ukraine-Krieg, es sei wichtig, „dass wir gerade in diesen Zeiten gemeinsam als Europäerinnen und Europäer stark zusammenstehen“. Weiter wollte sie sich zu dem Wahlergebnis in Frankreich nicht äußern.

Der niederländische Außenminister Wopke Hoekstra rief die Franzosen angesichts der niedrigen Beteiligung auf, bei der Stichwahl in knapp zwei Wochen zu den Urnen zu gehen. Der Krieg in der Ukraine „führt uns allen die enorme Bedeutung von Demokratie, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit vor Augen“, sagte Hoekstra.

Der belgische Europaabgeordnete Guy Verhofstadt kritisierte Le Pens Nähe zum russischen Präsidenten. „2 Wochen, um Putins Verbündete vom Elysée fernzuhalten“, schrieb Verhofstadt auf Twitter und bezog sich dabei auf die Stichwahl am 24. April.

Der AfD-Europaabgeordnete Gunnar Beck sowie der italienische Politiker Matteo Salvini beglückwünschten dagegen Le Pen auf Twitter. „Das ganze vernünftige Europa unterstützt nun“ Le Pen in der Stichwahl, schrieb Beck. (afp/dl)