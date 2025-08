Putin nennt „stabilen Frieden“ in Ukraine als sein Ziel

Moskau verlangt unter anderem, dass Kiew vier teilweise von der russischen Armee besetzte Regionen der Ukraine komplett an Russland abtritt – eine Forderung, welche Kiew als vollkommen inakzeptabel betrachtet.

„Wir brauchen einen dauerhaften und stabilen Frieden auf soliden Grundlagen, die sowohl Russland als auch die Ukraine zufriedenstellen und die Sicherheit beider Länder garantieren würden“, sagte Putin während eines gemeinsamen Presseauftritts mit dem belarussischen Staatschef Alexander Lukaschenko. „Die Bedingungen bleiben natürlich unverändert“, fügte der Kreml-Chef mit Bezug auf die russischen Forderungen hinzu.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuletzt verstärkt auf ein persönliches Treffen mit Putin gedrungen. „Wir verstehen, wer die Entscheidungen in Russland trifft und wer diesen Krieg beenden muss“, erklärte Selenskyj am Freitag in Onlinenetzwerken. Die bisherigen direkten Gespräche zwischen Unterhändlern Russlands und der Ukraine hatten keinen Durchbruch in Richtung einer Waffenruhe gebracht. (afp)