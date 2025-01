Gaza-Deal auf der Kippe? Netanjahu erhebt Erpressungsvorwürfe gegen Hamas

Der Deal zwischen der israelischen Regierung und der Terrororganisation Hamas zu einer Geisel-Übergabe und einem Waffenstillstand droht zu scheitern.

Das Büro von Israels Premierminister Benjamin Netanjahu machte der Terrororganisation am Donnerstagmorgen neue Vorwürfe und zögert daher, dem Deal formell zuzustimmen.

Die Hamas halte sich nicht an die Absprachen und verursache mit einem Erpressungsversuch eine Krise in letzter Minute, die eine Einigung verhindere, erklärte das Büro des Premierministers. Israel werde keinen Termin für eine Kabinettssitzung festlegen, bis die Vermittler bekannt geben, dass die Hamas alle Einzelheiten des Abkommens gebilligt hat.

Die Hamas hat Vorwürfe aus Israel zurückgewiesen, denenzufolge sie sich von einigen Punkten des Abkommens über eine Waffenruhe im Gazastreifen zurückgezogen habe. Die Anschuldigungen von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu entbehrten „jeder Grundlage“, sagte ein Hamas-Vertreter am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP.

Die Hamas fordere die scheidende sowie die künftige US-Regierung dazu auf, Israel „zu zwingen, das Abkommen umzusetzen“, betonte er.

Hilfspaket von 120 Millionen Euro

Die Europäische Union hat nach der Vereinbarung über eine Waffenruhe im Gazastreifen ein neues Hilfspaket von 120 Millionen Euro angekündigt. Die Mittel sollten helfen, die „katastrophale“ Lage der Menschen im Gazastreifen zu verbessern, sagte EU-Kommissionssprecherin Eva Hrncirova am Donnerstag in Brüssel. Vorgesehen seien Nahrung, Arzneimittel und Notunterkünfte für die Palästinenser in dem Küstenstreifen.

„Wir hoffen, dass der Waffenstillstand den Zugang für humanitäre Hilfe im Gazastreifen erheblich verbessert und dass die Hilfe an die Bedürftigen verteilt werden kann“, betonte die EU-Kommission. Dies soll in Zusammenarbeit mit den UN-Organisationen vor Ort geschehen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte die am Mittwochabend verkündete Waffenruhe für den Gazastreifen als Signal der „Hoffnung“ für die Region bezeichnet.

Drei Phasen Plan

Der am Mittwoch verkündete Deal folgt dem dreiphasigen „Friedensplan“, den US-Präsident Joe Biden vor rund sieben Monaten vorgestellt hatte und der als Grundlage für eine Resolution des UN-Sicherheitsrats diente.

Dem Vernehmen nach sieht der Deal nun unter anderem vor, dass zunächst 33 Geiseln durch die Hamas freigelassen werden, die während der Angriffe vom 7. Oktober 2023 aus Israel entführt wurden.

Im Gegenzug wird Israel wohl Hunderte von palästinensischen Gefangenen freilassen. Die IDF-Truppen sollen sich zudem schrittweise aus dem Gazastreifen zurückziehen. Über die Freilassung der restlichen Geiseln soll später noch verhandelt werden – wie viele noch leben, ist unklar. (dts/afp/red)