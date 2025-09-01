Logo Epoch Times

vor 13 Minuten

Dänemark: Ex-Minister wegen Besitz von Kinderpornographie zu Haftstrafe verurteilt

vor 34 Minuten

Apple senkt Strahlung von iPhone 12 in der gesamten EU

vor 2 Stunden

Marokkanischer Spion in Düsseldorf zu Bewährungsstrafe verurteilt

vor 2 Stunden

Bayern : Autofahrer verletzt drei Menschen vor Imbiss - Haftbefehl

vor 2 Stunden

Wehrpflicht: „Wenn, dann auch für Frauen“ - SPD unterstützt Merz-Aussage

vor 3 Stunden

Deutschland holt zehn afghanische Familien aus Pakistan

vor 3 Stunden

Österreich: Wanderer von Kuhherde attackiert: Mann stirbt im Krankenhaus

vor 3 Stunden

Gericht hebt Insolvenzverfahren für Modekette Sinn auf

vor 4 Stunden

„Putin schaut auf uns“ - 8.000 Bundeswehrsoldaten bei NATO-Übung

vor 4 Stunden

Putschprozess gegen Bolsonaro: Gericht entscheidet über Zukunft von Brasiliens Ex-Staatschef

Logo Epoch Times
Der Tag in 2 Minuten

01. September: Von der Leyens Jet wird Ziel von GPS-Störung | NATO-Großübung | Wehrpflicht für Frauen

Der Tag in 2 Minuten hält Sie mit wichtigen Meldungen auf dem Laufenden.

top-article-image

EU-Komissionschefin Ursula Von der Leyen reiste von Warschau nach Bulgarien, als das Flugzeug GPS-Störungen erfuhr. Offiziellen Angaben der bulgarischen Regierung nach soll es sich um eine gezielte Aktion Russlands gehandelt haben.

Foto: Alishia Abodunde/Getty Images/Bildbearbeitung Epoch Times

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Kürzung bei Sozialausgaben

CDU-Chef Friedrich Merz kritisiert die hohen Sozialkosten. Deutschland könne sich das derzeitige System nicht mehr leisten. Die SPD lehnt Kürzungen ab und will stattdessen Wohlhabende stärker belasten. Hintergrund ist der wachsende Druck vor der Kommunalwahl – auch wegen steigender Umfragewerte der AfD.

Partner statt Rivalen

Bei einem Treffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit haben China und Indien bessere Beziehungen bekräftigt. Bestehende Grenzkonflikte sollen zurückgestellt werden. Beobachter sehen darin einen Versuch, Indiens Unmut über US-Strafzölle für eine engere Kooperation mit China zu nutzen. 

Wehrpflicht für Frauen

Bundeskanzler Friedrich Merz hält eine Wehrpflicht für Frauen grundsätzlich für möglich. Er betont aber, dass zunächst andere Reformen umgesetzt werden müssten. Merz bezieht sich dabei auch auf den kürzlich beschlossenen freiwilligen Wehrdienst. Aus der SPD kommt Zustimmung: Fraktionsvize Siemtje Möller sagte, wer Gleichberechtigung ernst nehme, müsse auch über die Wehrpflicht für Frauen sprechen.

GPS-Störung

Ein Flugzeug mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an Bord ist von einer GPS-Störung betroffen gewesen. Das teilte die EU-Kommission mit.
Der Vorfall ereignete sich vor der Landung in Bulgarien. Der Pilot musste auf analoge Karten ausweichen. Bulgarien vermutet eine gezielte Störung durch Russland. In der Region gibt es seit Jahren immer wieder solche Zwischenfälle.

NATO-Übung

Heute beginnt die NATO-Großübung Quadriga 2025. Rund 8.000 Bundeswehr-Soldaten sind beteiligt – unter anderem aus Marine, Heer und Luftwaffe. Truppen aus 14 Ländern üben den Schutz des Ostseeraums unter Krisen- und Kriegsbedingungen. Generalinspekteur Carsten Breuer sieht eine unverändert hohe Bedrohung durch Russland. Abschreckung sei ein zentrales Mittel. 
(Mit Material der Nachrichtenagenturen)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.