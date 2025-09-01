01. September: Von der Leyens Jet wird Ziel von GPS-Störung | NATO-Großübung | Wehrpflicht für Frauen

EU-Komissionschefin Ursula Von der Leyen reiste von Warschau nach Bulgarien, als das Flugzeug GPS-Störungen erfuhr. Offiziellen Angaben der bulgarischen Regierung nach soll es sich um eine gezielte Aktion Russlands gehandelt haben.

Foto: Alishia Abodunde/Getty Images/Bildbearbeitung Epoch Times