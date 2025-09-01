Der Tag in 2 Minuten
01. September: Von der Leyens Jet wird Ziel von GPS-Störung | NATO-Großübung | Wehrpflicht für Frauen
Der Tag in 2 Minuten hält Sie mit wichtigen Meldungen auf dem Laufenden.
Kürzung bei Sozialausgaben
CDU-Chef Friedrich Merz kritisiert die hohen Sozialkosten. Deutschland könne sich das derzeitige System nicht mehr leisten. Die SPD lehnt Kürzungen ab und will stattdessen Wohlhabende stärker belasten. Hintergrund ist der wachsende Druck vor der Kommunalwahl – auch wegen steigender Umfragewerte der AfD.
Partner statt Rivalen
Bei einem Treffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit haben China und Indien bessere Beziehungen bekräftigt. Bestehende Grenzkonflikte sollen zurückgestellt werden. Beobachter sehen darin einen Versuch, Indiens Unmut über US-Strafzölle für eine engere Kooperation mit China zu nutzen.
Wehrpflicht für Frauen
Bundeskanzler Friedrich Merz hält eine Wehrpflicht für Frauen grundsätzlich für möglich. Er betont aber, dass zunächst andere Reformen umgesetzt werden müssten. Merz bezieht sich dabei auch auf den kürzlich beschlossenen freiwilligen Wehrdienst. Aus der SPD kommt Zustimmung: Fraktionsvize Siemtje Möller sagte, wer Gleichberechtigung ernst nehme, müsse auch über die Wehrpflicht für Frauen sprechen.
GPS-Störung
Ein Flugzeug mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an Bord ist von einer GPS-Störung betroffen gewesen. Das teilte die EU-Kommission mit.
Der Vorfall ereignete sich vor der Landung in Bulgarien. Der Pilot musste auf analoge Karten ausweichen. Bulgarien vermutet eine gezielte Störung durch Russland. In der Region gibt es seit Jahren immer wieder solche Zwischenfälle.
NATO-Übung
Heute beginnt die NATO-Großübung Quadriga 2025. Rund 8.000 Bundeswehr-Soldaten sind beteiligt – unter anderem aus Marine, Heer und Luftwaffe. Truppen aus 14 Ländern üben den Schutz des Ostseeraums unter Krisen- und Kriegsbedingungen. Generalinspekteur Carsten Breuer sieht eine unverändert hohe Bedrohung durch Russland. Abschreckung sei ein zentrales Mittel.
