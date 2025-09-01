Logo Epoch Times

vor 30 Minuten

Söder schlägt umfassende Erbschaftssteuerreform vor

vor einer Stunde

Erdgasbohrungen vor Borkum dürfen sofort beginnen

vor einer Stunde

Indonesien: Kontrollpunkte in der Hauptstadt errichtet - Unterricht online

vor einer Stunde

Auswärtiges Amt prüft Erdbeben-Hilfe für Afghanistan

vor 2 Stunden

Huthis feuern Rakete auf Öltanker im Roten Meer ab

vor 2 Stunden

Über 800 Tote bei Erdbeben in Afghanistan

vor 2 Stunden

OVG erklärt Aussetzung von Afghnistan-Aufnahmeverfahren für rechtmäßig

vor 3 Stunden

Hilfsorganisation: Flug mit 47 Afghanen am Nachmittag in Hannover erwartet

vor 3 Stunden

Fünf Tote bei Absturz von Hubschrauber im Norden Pakistans

vor 3 Stunden

DAX startet im Plus - heute kein Handel an US-Börsen

Logo Epoch Times
Plovdiv in Bulgarien

Flugzeug mit von der Leyen wird Ziel von GPS-Störung

Ein Flugzeug mit Ursula von der Leyen an Bord ist mutmaßlich Ziel einer absichtlichen Störung des satellitenbasierten Navigationssystems GPS durch Russland geworden. Das teilte eine Sprecherin der Europäischen Kommission in Brüssel mit.

top-article-image

Das Flugzeug mit Ursula von der Leyen konnte am Ende sicher landen (Archivbild).

Foto: Mindaugas Kulbis/AP/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Ein Flugzeug mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an Bord ist am Sonntag vor der Landung in Plovdiv in Bulgarien von einer GPS-Störung mutmaßlich russischen Ursprungs betroffen gewesen.
„Wir können bestätigen, dass es GPS-Jamming gab“, sagte Arianna Podesta, Sprecherin der Europäischen Kommission, in Brüssel über den Vorfall am Sonntag. Demnach vermuten die bulgarischen Behörden, dass die Störung durch Russland ausgeführt wurde. Beim GPS-Jamming wird der Empfang des Satellitensignals gestört.

Manuelle Landung mit analogen Karten

Bulgarische Behörden hätten die Vermutung geäußert, dass die Störungen „auf eine unverhohlene Einmischung Russlands zurückzuführen ist“, fügte sie hinzu.
Die EU sei „an die Drohungen und Einschüchterungen gewöhnt, die regelmäßig Bestandteil des feindseligen Verhaltens Russlands“ seien, sagte Podesta. Demnach war allerdings zunächst unklar, ob von der Leyens Flugzeug gezielt ins Visier genommen wurde.
Die Landung erfolgte manuell mithilfe von analogen Karten, nachdem im gesamten Flughafenbereich das GPS-Signal ausgefallen war.
Von der Leyen reiste aus Warschau an, sie besuchte in den vergangenen Tagen sieben Staaten im Norden und Osten der EU. Damit wolle sie den Mitgliedsländern „die uneingeschränkte Solidarität der EU“ bekunden. Von der Leyen begann ihre Reise am Freitag in Lettland und besucht zum Abschluss am Montag Litauen und Rumänien. Am Sonntag war sie von Polen aus nach Plowdiw im Süden Bulgariens geflogen.
In Bulgarien hatte sie am Sonntag unter anderem ein Treffen mit Ministerpräsident Rossen Scheljaskow über Themen der europäischen Sicherheit und Verteidigung.

EU: GPS „beinahe täglich“ gestört

Im Ostseeraum und in osteuropäischen Staaten kommt es seit einigen Jahren häufiger zu GPS-Störungsvorfällen. Ein gezieltes Stören oder Täuschen der Satellitennavigation kam bisher eher als militärisches Mittel zum Schutz sensibler Orte zum Einsatz.
Die gezielte Störung von GPS-Signalen wird als „Jamming“ bezeichnet. Es sei in den vergangenen Monaten „eine beträchtliche Anzahl solcher Stör- und Täuschungsaktivitäten beobachtet“ worden, sagte Kommissionssprecherin Anna-Kaisa Itkonen, „insbesondere an Europas Ostflanke“.
Im Juni hätten 13 EU-Länder der Kommission einen Brief geschrieben, um auf „beinahe tägliche“ Vorfälle dieser Art aufmerksam zu machen, erläuterte Itkonen. Die Kommission arbeite mit verschiedenen Organisationen zusammen, um gegen das GPS-Jamming vorzugehen.
(afp/dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.