Logo Epoch Times

vor 17 Minuten

Versteckte Uhren und Manschettenknöpfe: Weitere Anklage gegen René Benko

vor 43 Minuten

Litauen: Belarus hat 52 politische Gefangene freigelassen - zwei Deutsche darunter

vor einer Stunde

Deutschland schickt weitere Kampfjets in polnischen Luftraum - Röttgen drängt auf Abwehrdrohnen

vor einer Stunde

24. Jahrestag: USA erinnern an Opfer der Anschläge vom 11. September

vor einer Stunde

Mexiko: Sechs Tote und 90 Verletzte nach Tankwagen-Explosion

vor 2 Stunden

Stromausfall behoben: Berlins Südosten hat wieder Strom

vor 3 Stunden

Ab 12. September: Neue Datenregeln treten EU-weit in Kraft

vor 3 Stunden

Datenschutz-Sammelklage gegen Meta in Deutschland

vor 3 Stunden

Geheimdienst: Tochter von Kim Jong-un gilt als dessen anerkannte Nachfolgerin

vor 4 Stunden

Alle US-Präsidenten kondolieren Charlie Kirk - viele Demokraten bestürzt

Logo Epoch Times
Der Tag in 2 Minuten

11. September: Durchsuchungen bei Krah | Misstrauensantrag EU-Parlament | Ausladung Philharmoniker

Der Tag in 2 Minuten hält Sie mit wichtigen Meldungen auf dem Laufenden.

top-article-image

Nach der Absage eines Konzertes der Münchner Philharmoniker mit ihrem israelischen Dirigenten Lahav Shani im belgischen Gent zeigen sich deutsche Politiker entsetzt.

Foto: Hans Punz/Getty Images/Bildbearbeitung Epoch Times

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Ermittlungen gegen Krah

Der Bundestag hat die Immunität des AfD-Politikers Maximilian Krah aufgehoben. Kurz darauf begannen Durchsuchungen in seinen Büros in Berlin, Dresden und Brüssel. Krah steht im Verdacht, als EU-Abgeordneter Bestechungsgeld aus China angenommen zu haben. Er weist die Vorwürfe zurück und spricht von Justizmissbrauch.

Leitzinsen unverändert

Die Europäische Zentralbank hält die Leitzinsen im Euroraum unverändert bei 2 Prozent. Trotz einer Regierungskrise in Frankreich bleibe die Inflation unter Kontrolle, so die EZB in Frankfurt. Viele Ökonomen erwarten, dass die Zinsen in diesem Jahr nicht mehr angehoben werden.

Misstrauensantrag EU

Die Linke im Europäischen Parlament hat einen neuen Misstrauensantrag gegen die EU-Kommission eingereicht. Sie verlangt einen grundlegenden Politikwechsel und kritisiert das Zollabkommen mit den USA sowie hohe Verteidigungsausgaben. Ob der Antrag im Parlament behandelt wird, hängt davon ab, ob mindestens ein Zehntel der Abgeordneten unterschreibt.

Attentat auf Charlie Kirk

Nach dem tödlichen Anschlag auf den konservativen US-Influencer Charlie Kirk haben Ermittler die Tatwaffe gefunden. Der Täter ist jedoch weiterhin flüchtig, das Motiv unklar. Kirk wurde bei einem Auftritt an der Utah Valley University in Orem erschossen. Er galt als einflussreicher Unterstützer von Donald Trump.

Konzertabsage

Die Münchner Philharmoniker dürfen in der belgischen Stadt Gent nicht auftreten. Grund ist ihr israelischer Dirigent Lahav Shani. Die Festivalleitung begründet die Absage mit Shanis Rolle als Musikdirektor des Israel Philharmonic Orchestra und seiner unklaren Haltung gegenüber der israelischen Regierung. Deutsche Politiker zeigen sich entsetzt über die Ausladung. Kulturstaatsminister Weimer nennt den Schritt eine „Schande für Europa“.
(Mit Material der Nachrichtenagenturen)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.