62 Karstadt Kaufhof-Centren schließen – Mit Liste der betroffenen Filialen

62 Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof stehen vor dem Aus. Rund 6.000 der noch 28.000 Beschäftigten sind davon betroffen.

Gut jede dritte Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof steht vor dem Aus: 62 der gut 170 Kaufhäuser sollen schließen, rund 6.000 der noch 28.000 Beschäftigten sind davon betroffen, wie die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Freitag nach einer tariflichen Einigung mit Betriebsrat und Geschäftsführung erklärte. Demnach sollen gekündigte Mitarbeiter für mindestens sechs Monate in eine Transfergesellschaft „zur Beschäftigung und Qualifizierung“ wechseln können.

Der Warenhauskonzern äußerte sich auf Anfrage bis zum Nachmittag nicht zu dem Sanierungsplan, auch eine genaue Liste der bedrohten Filialen lag der AFP nicht vor. Ein Verdi-Sprecher beklagte, die Konzernführung halte Informationen unter anderem wegen laufender Mietverhandlungen so lange wie möglich zurück.

„Wir werden mit aller Kraft für den Erhalt der Standorte und die Zukunft der Beschäftigten kämpfen. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen“, erklärte unterdessen Stefanie Nutzenberger, Mitglied des Bundesvorstands der Gewerkschaft.

Mehrere Medien veröffentlichten die nachfolgenden 62 Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof mit dem Verweis, dass sie geschlossen werden:

Bayern:

Ingolstadt (Galeria Kaufhof)

München Am Nordbad (Karstadt Warenhäuser)

München OEZ (Karstadt Warenhäuser)

München Stachus (Galeria Kaufhof)

Nürnberg (Karstadt Warenhäuser)

Nürnberg Langwasser (Karstadt Warenhäuser)

Baden-Württemberg:

Göppingen (Galeria Kaufhof)

Leonberg (Karstadt Warenhäuser)

Mannheim N7 (Galeria Kaufhof)

Singen (Karstadt Warenhäuser)

Stuttgart Bad Cannstatt (Galeria Kaufhof)

Berlin:

Berlin Charlottenburg (Karstadt Warenhäuser)

Berlin Gropius-Passage (Karstadt Warenhäuser)

Berlin Hohenschönhausen (Galeria Kaufhof)

Berlin Müllerstraße (Karstadt Warenhäuser)

Berlin Ringcenter (Galeria Kaufhof)

Berlin Tegel (noch nicht eröffnet)

Berlin Tempelhof (Karstadt Warenhäuser)

Brandenburg:

Potsdam (Karstadt Warenhäuser)

Bremen:

Bremen (Galeria Kaufhof)

Bremerhaven (Karstadt Warenhäuser)

Hamburg:

Hamburg AEZ (Galeria Kaufhof)

Hamburg Bergedorf (Karstadt Warenhäuser)

Hamburg Mönckebergstraße (Galeria Kaufhof)

Hamburg Wandsbek (Karstadt Warenhäuser)

Hessen:

Frankfurt Hessen-Center (Galeria Kaufhof)

Frankfurt Zeil (Karstadt Warenhäuser)

Schnäppchencenter Frankfurt NZW

(nur temporärer Betrieb)

Fulda (Galeria Kaufhof)

Schnäppchencenter Gießen

Sulzbach MTZ (Karstadt Warenhäuser)

Mecklenburg-Vorpommern:

Neubrandenburg (Galeria Kaufhof)

Niedersachsen:

Braunschweig (Galeria Kaufhof)

Goslar (Karstadt Warenhäuser)

Hannover Georgenstraße (Karstadt Warenhäuser)

Osnabrück (Galeria Kaufhof)

Nordrhein-Westfalen:

Bielefeld (Karstadt Warenhäuser)

Bonn (Karstadt Warenhäuser)

Brühl (Galeria Kaufhof)

Dortmund (Galeria Kaufhof)

Dortmund (Karstadt Warenhäuser)

Düsseldorf Schadowstraße (Karstadt Warenhäuser)

Düsseldorf Wehrhahn (Galeria Kaufhof)

Essen (Galeria Kaufhof)

Essen (Karstadt Warenhäuser)

Gummersbach (Karstadt Warenhäuser)

Gütersloh (Karstadt Warenhäuser)

Hamm (Galeria Kaufhof)

Iserlohn (Karstadt Warenhäuser)

Köln Weiden (Galeria Kaufhof)

Leverkusen (Galeria Kaufhof)

Mönchengladbach Rheydt (Karstadt Warenhäuser)

Neuss (Galeria Kaufhof)

Witten (Galeria Kaufhof)

Saarland:

Neunkirchen (Galeria Kaufhof)

Sachsen:

Chemnitz (Galeria Kaufhof)

Sachsen-Anhalt:

Dessau (Karstadt Warenhäuser)

Schleswig-Holstein:

Flensburg (Karstadt Warenhäuser)

Lübeck (Karstadt Warenhäuser)

Neumünster (Karstadt Warenhäuser)

Norderstedt (Karstadt Warenhäuser)

Rheinland-Pfalz:

Landau (Galeria Kaufhof)

Mainz (Karstadt Warenhäuser)

Trier Simeonstraße (Karstadt Warenhäuser)

Worms (Galeria Kaufhof)

„Ich erwarte, dass von pauschalen Kürzungsplänen auf dem Rücken der Beschäftigten Abstand genommen wird“, erklärte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Er forderte von den Beteiligten, „auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten und für die von der Schließung bedrohten Filialen Zukunftskonzepte zu entwerfen“. Diese Forderungen unterstützten weitere Politiker sowie Vertreter der Kommunen in Deutschland.

Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, sagte der „Passauer Neuen Presse“ (Samstagsausgabe), dass vor diesem Hintergrund „Handel, Immobilieneigentümer sowie Kommunen eng zusammenarbeiten“ und an einem Tisch Strategien für eine Nachnutzung der Gebäude entwerfen müssten. Eine zentrale Rolle spielten die Eigentümer der Gebäude. „Überzogene Mietforderungen sind in Krisenzeiten fehl am Platz“, mahnte Landsberg.

Der Vizepräsident des Deutschen Städtetages und Oberbürgermeister der Stadt Münster, Markus Lewe, bedauerte, „dass es so weit gekommen ist“. Die Filialen von Karstadt Kaufhof „wirken wie ein Kundenmagnet“ und bei einem Leerstand „kann das gesamte Umfeld schnell an Attraktivität verlieren“. (afp/er)