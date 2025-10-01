Logo Epoch Times

vor 43 Minuten

Klingbeil und Reiche stellen Industriestrompreis in Aussicht

vor einer Stunde

Kampf gegen Terrorismus: Verschärfung des Strafrechts geplant

vor einer Stunde

Protestbus „Adenauer SRP+“ von Behörden außer Betrieb gesetzt

vor 2 Stunden

Bundesländer fordern Aussetzen von globaler Mindeststeuer

vor 2 Stunden

EU kündigt 4 Milliarden Euro für Drohnenbau in der Ukraine an

vor 3 Stunden

Trump: Hamas erhalten „3 oder 4 Tage Zeit”, um auf Israel-Friedensplan zu antworten

vor 3 Stunden

Polen verlängert Grenzkontrollen bis 4. April

vor 3 Stunden

Autozulieferer ZF will bis zu 14.000 Stellen in Deutschland streichen

vor 4 Stunden

Preiserhöhung im Dezember: Bahntickets werden 5,4 Prozent teurer

vor 4 Stunden

Erdbeben der Stärke 6,9 auf den Philippinen - mindestens 70 Tote

Logo Epoch Times
Isar Aerospace, Rocket Factory Augsburg und Hyimpulse

Bundeswehr will deutsche Raumfahrtindustrie aufbauen

Vor allem deutsche und europäische Newspace-Firmen sollen beim Aufbau der Raumfahrtindustrie zum Zuge kommen. Laut dem Chef des Weltraumkommandos der Bundeswehr sollte „der Staat als Kunde auftreten“.

top-article-image

Bundeswehr-Soldat (Archiv)

Foto: via dts Nachrichtenagentur

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Generalmajor Michael Traut, Chef des Weltraumkommandos der Bundeswehr, will beim Aufbau der geplanten Satellitenkonstellationen, Bodenstationen oder Raketenstarts stark auf deutsche und europäische Newspace-Firmen zurückgreifen. „Jetzt müssen wir hinreichend Ressourcen bereitstellen, um eine sich selbst erhaltende Raumfahrtindustrie aufzubauen“, sagte Traut dem „Handelsblatt“.
Bislang traten solche sogenannte institutionelle Auftraggeber in Europa konservativ auf und vergaben Raumfahrtaufträge vor allem mit detaillierten technischen Vorgaben an etablierte Anbieter.
Das will Traut ändern: „Der Staat sollte als Kunde auftreten, Technologie und Innovationen gehen auf dem industriellen Sektor einfach viel schneller.“
Mehr dazu
So habe die Bundeswehr bereits Starts bei den deutschen Microlauncher-Firmen, zu denen Isar Aerospace, Rocket Factory Augsburg und Hyimpulse gehören, gekauft. „Ich gehe davon aus, dass mindestens zwei der drei deutschen Micro-Launcher in den nächsten zwei Jahren in den Orbit kommen“, sagte Traut.
Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) kündigte vor wenigen Tagen an, bis 2030 insgesamt 35 Milliarden Euro in Weltraumprojekte zu investieren.
Eine entscheidende Rolle spielt dabei das erst 2021 gegründete Weltraumkommando der Bundeswehr. In Deutschland gibt es neben etablierten Anbietern mehr als hundert Newspace-Firmen. (dts/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.