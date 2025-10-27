Logo Epoch Times

Ein Denkmal im Park: Gestaltung von Helmut-Kohl-Grab beendet

Kamerun: 92-jähriger Präsident Biya zum erneuten Wahlsieger erklärt

Paketankündigung von DHL nun in 13 Sprachen - Zustellung verbessert

China simuliert Angriff auf Taiwan - Börsenrekorde in Asien durch Trump

Jazz-Schlagzeuger Jack DeJohnette gestorben

75 Jahre Inlandsgeheimdienst: Dobrindt sagt Stärkung des Verfassungsschutzes zu

Schüsse vor Berufskolleg in Dortmund - eine Person flüchtig

ZDF stellt Zusammenarbeit mit Gaza-Partnerfirma ein - Ingenieur war Hamas-Mitglied

Nach Ahrtalflut keine neuen Ermittlungen gegen Ex-Landrat

Vor Jamaika: Hurrikan „Melissa“ nimmt nochmals an Stärke zu

Was soll Kraftwerken und Chemieparks erlaubt werden?

Früherer NATO-General für zentrales Abwehrzentrum gegen Drohnen

Bundeswehr, Polizei und zivile Luftfahrtbehörden sollten in der Drohnenabwehr vernetzt werden. Luftwaffen-General Badia sagt auch: „Innere und äußere Sicherheit sind nicht mehr zu trennen“. Auch Polizei und Betreiber von Kraftwerken oder Chemieparks sollten gegen Drohnen vorgehen können.

Technische Hilfsmittel zum Abfangen von Drohnen werden immer wichtiger für die Sicherheitsbehörden in Deutschland.

Redaktion
Der frühere NATO-General Christian Badia unterstützt den Plan von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, ein nationales Abwehrzentrum zur Drohnenabwehr aufzubauen.
Bundeswehr, Bundes- und Länderpolizeien sowie zivile Luftfahrtbehörden müssten vernetzt werden, sagte Badia der „Welt“.
„Wir brauchen ein zentrales Abwehrzentrum, das koordiniert und steuert. Innere und äußere Sicherheit sind nicht mehr zu trennen, sie müssen gemeinsam gedacht werden.“ Nur so könne man in Echtzeit reagieren, „auf gesicherten Rechtsgrundlagen je nach Bedrohung abgestuft“.
Die Bundeswehr müsse über das Gerät verfügen, um auf größere Bedrohungen wie bewaffnete Drohnenschwärme schnell reagieren zu können, so Badia.
„Die Polizei braucht unterhalb dieser Schwelle eigenes Gerät, aber es muss nicht jeder alles haben. Wichtig ist, dass alle Ebenen regelmäßig gemeinsam üben – wie früher in großen Krisenlagen. Nur das schafft gesamtstaatliche Resilienz.“

Was soll Kraftwerken und Chemieparks erlaubt werden?

Der Luftwaffen-General war bis Juli 2025 stellvertretender Kommandeur des mit der Zukunft der Kriegsführung befassten strategischen NATO-Kommandos in Norfolk/USA. Er plädierte auch dafür, Betreiber kritischer Infrastrukturen wie Kraftwerken oder Chemieparks in die Lage zu versetzen, gegen Drohnen vorzugehen.
„Sie sollten zumindest Sensorik einsetzen dürfen, um Bedrohungen zu erkennen und nicht-letal reagieren zu können. Kraftwerke, Häfen, Raffinerien – die Betreiber müssen wissen, ob sich etwas nähert. Danach braucht es klare rechtliche Vorgaben, wie genau sie reagieren dürfen“, sagte Badia.
Der General a.D mahnte zu mehr Tempo: „Wir müssen endlich handeln, nicht nur reden. Die Drohnenbedrohung ist nicht neu, wir kennen sie seit dem Afghanistan-Krieg. Passiert ist wenig.“ (dts/red)

