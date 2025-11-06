Logo Epoch Times

vor 7 Stunden

Urteil: Reiseversicherung darf Pandemie-Ausschluss enthalten

vor 8 Stunden

DFB stellt neues Heim-Trikot vor

vor 8 Stunden

Cybersicherheit: Künftig darf der Einbau von kritischen Komponenten untersagt werden

vor 9 Stunden

Mehr als jede 5. Pkw-Neuzulassung ist elektrisch

vor 10 Stunden

Nationaler Sicherheitsrat beschließt Aktionsplan - zuerst Abwehr hybrider Bedrohungen

vor 11 Stunden

Putin: Russland erwägt nach Trump-Aussagen Wiederaufnahme von Atomwaffentests

vor 12 Stunden

WHO startet Impfaktion für 44.000 Kinder im Gazastreifen

vor 12 Stunden

Razzia: 450 Ausländer für Schwarzarbeit eingeschleust - Bauunternehmer verhaftet

vor 13 Stunden

Digitaler Führerschein soll Ende 2026 eingeführt werden - Gesetzentwurf beschlossen

vor 13 Stunden

Britische Behörden lassen erneut Häftling irrtümlich frei

Logo Epoch Times
Infrastruktur und Rechenzentren

Google kündigt Großinvestition in Deutschland an

Google will in Deutschland investieren und seine Standorte ausbauen. Bisher ist der US-Technologiekonzern in Hessen, München, Frankfurt und Berlin vor Ort. Ein neues Projekt ist in Vorbereitung.

top-article-image

Google will auch in Deutschland mehr investieren und präsent sein (Symbolbild).

Foto: Andrej Sokolow/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Der US-Technologiekonzern Google will laut eines Zeitungsberichts in der kommenden Woche seinen „bis dato größten Investitionsplan für Deutschland“ verkünden.
Geplant ist, die Details des Projekts am 11. November auf einer Pressekonferenz in Berlin bekanntzugeben – gemeinsam mit Finanzminister Lars Klingbeil (SPD), schreibt das „Handelsblatt“ in seiner Donnerstagausgabe.

Infrastruktur und Rechenzentren

In einem Schreiben des Unternehmens heißt es, dass es dabei um den Bau von „Infrastruktur und Rechenzentren“ gehen soll. Auch „innovative Projekte zur Nutzung erneuerbarer Energien und Abwärme“ will Google vorantreiben und seine Standorte in München, Frankfurt und Berlin ausbauen.
In Deutschland hat Google bereits mehrere Rechenzentren im Betrieb oder im Bau. Hessen ist für den Tech-Konzern das wichtigste Bundesland. In Hanau betreibt Google eine Anlage. In den hessischen Orten Erlensee, Dietzenbach und Babenhausen hat sich Google Grundstücke gekauft, auf denen die nächsten Rechenzentren entstehen könnten.
Google hat auch schon erhebliche Negativerfahrungen gemacht. Ein vor knapp zehn Jahren mitten in Berlin-Kreuzberg geplanter Startup-Campus wurde nicht realisiert, nachdem es Proteste von Aktivisten gegeben hatte. (dts/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.