Vor Parteijubiläum: Grüne verzeichnen neuen Mitgliederrekord

Vor der Feier zu ihrem 40-jährigen Jubiläum am Freitag haben die Grünen einen neuen Mitgliederrekord erreicht. Wie eine Parteisprecherin am Donnerstag in Berlin bestätigte, wurden mit Stand vom Mittwoch 77.777 Parteimitglieder gezählt. Diese Zahl hatten zuerst die Düsseldorfer „Rheinische Post“ und der Bonner „General-Anzeiger“ (Freitagsausgaben) gemeldet.

„Unser Mitgliederwachstum hält weiter an. Viele der Neumitglieder treten ein, um mit uns für Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und eine offene Gesellschaft zu kämpfen“, sagte den beiden Zeitungen dazu Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner. „Ich freue mich über diesen Zuspruch.“

Ende 2017 hatten die Grünen demnach noch einen Mitgliederstand von gut 65.000. Im vergangenen Jahr waren dann mehr als 10.000 Menschen neu in die Partei eingetreten.

Die Grünen waren bei der Europawahl 1979 erstmals mit einer eigenen Liste angetreten, damals noch als Wählervereinigung. Anlässlich des 40-jährigen Bestehens findet am Freitag und Samstag in Berlin ein Parteikonvent statt, auf dem auch über das geplante neue Grundsatzprogramm diskutiert werden soll. (afp)