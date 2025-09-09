Logo Epoch Times

INSA: AfD holt auf - SPD und Union verlieren an Boden

Laut neuer INSA-Umfrage liegt die AfD mit 25,5 Prozent erstmals wieder gleichauf mit der Union. Die SPD fällt mit 14,5 Prozent deutlich zurück, während Grüne und Linke leichte Verluste verzeichnen. FDP und BSW bleiben unter der Fünf-Prozent-Hürde und wären im Bundestag nicht vertreten.

Alice Weidel (Archiv)

Foto: via dts Nachrichtenagentur

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Die AfD legt in der Wählergunst wieder etwas zu und ist damit erneut gleichauf mit den Unionsparteien.
Das meldet die „Bild“ (Dienstagsausgabe) unter Berufung auf den neuen „Meinungstrend“ des Instituts INSA. Wäre demnach am kommenden Sonntag Bundestagswahl, käme die AfD auf 25,5 Prozent. Das ist ein halber Punkt mehr als in der Vorwoche. CDU/CSU stehen ebenfalls bei 25,5 Prozent, die SPD hält 14,5 Prozent. Zusammen erreichen Union und SPD damit nur noch 40 Prozent.

FDP und BSW unter Fünf-Prozent-Hürde

Wie die „Bild“ weiter schreibt, liegen die Grünen bei elf Prozent. Die Linke verliert im Wochenvergleich einen Prozentpunkt auf zehn Prozent. BSW und FDP liegen mit 4,5 bzw. 3,5 Prozent unter der Fünf-Prozent-Hürde. (dts/red)

