Wohnprojekt in Berlin: Bezahlbare Mieten für lesbische Frauen

Mieten in Mitte

In Berlin-Mitte entsteht ein Wohnprojekt mit einem Quadratmeterpreis wie vor der Jahrtausendwende: 6,90 Euro pro Quadratmeter soll das Wohnen in bester City-Lage kosten. Nicht für jedermann, noch nicht einmal für „jedefrau“. Lesben und queere Frauen sind die Zielgruppe der staatlich geförderten Wohnstätte.

Wenn man auf Wohnungssuche in Berlin-Mitte ist und sich irgendwo zwischen Rotem Rathaus, Gendarmenmarkt und Monbijoupark ansiedeln möchte, kann es als Normalverdiener schon mal schnell zu einem ernüchterten Aufgeben oder zur Neuorientierung in Richtung eines Randbezirkes kommen. Denn in der Mitte der Hauptstadt werden durchaus Quadratmeter-Preise um die 25 Eur…