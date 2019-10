„Keine Bauern, keine Nahrung“ – 2.000 niederländische Bauern legen Straßen lahm

„Keine Bauern, keine Nahrung“ und „Wie könnt ihr es wagen?“ – so steht es auf Transparenten der unzähligen Traktoren geschrieben, die am vergangenen Dienstag in den Niederlanden die Straßen lahmlegten. Rund 2.000 Bauern beteiligten sich an der Aktion. Mit ihren klobigen Traktoren schlängelten sie über Autobahnen und verhinderten so jegliches vorbeikommen oder beeinträchtigten zumindest den Verkehr.

Insgesamt rund 1.000 km Straßen im Großraum Den Haag waren betroffen.

Dutch Farmers showing the climate in-activists how protests are done #BoerenProtest pic.twitter.com/epm0Jh0jqd

Tausende strömten zu einer Kundgebung – „ein historischer Tag in der europäischen Geschichte“ heißt es auf Twitter:

Today was a historical day in European history.

For the first time, huge masses took to the streets to protest against elitist #ClimateChangeTaxes.

Thank you all Dutch farmers!#FarmerProtest #BoerenProtest pic.twitter.com/SUnUBz4Bwh

— BasedPoland (@BasedPoland) October 1, 2019