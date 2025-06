Mais: Das leckere Getreide mit heilenden Kräften + 4 einfache TCM-Rezepte

Mais ist reich an Beta-Carotin und kann Beschwerden vorbeugen, die wegen eines Vitamin-A-Mangels entstehen.

Die Heilwirkung der Pflanze konnte in verschiedenen Studien nachgewiesen werden.

Die Traditionelle Chinesische Medizin hat verschiedene Rezepte gegen häufige Beschwerden parat.

Wir kennen ihn meistens gelb, aber er kann auch so bunt sein wie ein Regenbogen: Mais. Ihn gibt es auch in weiß, rot, blau, violett, schwarz und sogar mehrfarbig. Zusätzlich dazu ist er vielseitig einsetzbar : Mais schmeckt auf dem Grill, in Salzwasser gekocht, als Polenta, Suppe, Popcorn und vieles mehr – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.