30.000 Betroffene

Sparprogramm: Amazon plant größte Entlassungswelle seit Jahren

Amazon plant, im Rahmen einer Sparmaßnahme rund 30.000 Büroangestellte zu entlassen, was fast zehn Prozent der Bürokräfte betrifft.

Amazon ist die Nummer eins im deutschen Onlinehandel.

Foto: Richard Vogel/AP/dpa

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Der US-Konzern Amazon will Medienberichten zufolge zehntausende Büroangestellte entlassen. Mehrere US-Medien wie das „Wall Street Journal“ und die „New York Times“ berichteten, dass im Rahmen der Sparmaßnahme, die am Dienstag beginnen soll, rund 30.000 Stellen gestrichen werden sollen.
Der Abbau würde fast zehn Prozent der rund 350.000 Bürojobs bei Amazon entsprechen. Er soll jedoch keine Auswirkungen auf die Belegschaft in den Bereichen Vertrieb und Lager haben, die mit mehr als 1,5 Millionen Beschäftigten den Großteil des Unternehmens ausmachen.
Amazon reagierte zunächst nicht auf Anfragen der Nachrichtenagentur AFP. (afp/red)

