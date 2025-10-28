Sparprogramm: Amazon plant größte Entlassungswelle seit Jahren

Der US-Konzern Amazon will Medienberichten zufolge zehntausende Büroangestellte entlassen. Mehrere US-Medien wie das „Wall Street Journal“ und die „New York Times“ berichteten, dass im Rahmen der Sparmaßnahme, die am Dienstag beginnen soll, rund 30.000 Stellen gestrichen werden sollen.

Der Abbau würde fast zehn Prozent der rund 350.000 Bürojobs bei Amazon entsprechen. Er soll jedoch keine Auswirkungen auf die Belegschaft in den Bereichen Vertrieb und Lager haben, die mit mehr als 1,5 Millionen Beschäftigten den Großteil des Unternehmens ausmachen.

Amazon reagierte zunächst nicht auf Anfragen der Nachrichtenagentur AFP. (afp/red)