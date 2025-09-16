Logo Epoch Times

Hohe entgangene Gewinne

Produktion steht still: Jaguar Land Rover nach Cyberattacke weiterhin lahmgelegt

Schon mehr als zwei Wochen lang wird der britische Autobauer von den Folgen eines Cyberangriffs geplagt. Fachleuten zufolge könnte das dem Unternehmen sehr teuer zu stehen kommen.

top-article-image

Der britische Autobauer Jaguar Land Rover wurde Opfer einer Cyberattacke.

Foto: balipadma/iStock

author-image
Redaktion
Der britische Autobauer Jaguar Land Rover wird weiterhin von einer Cyberattacke lahmgelegt. Wie das Unternehmen mitteilte, soll die Produktion an allen Standorten bis zum 24. September stillstehen.
Der Fahrzeughersteller wurde Ende August zum Ziel einer Cyberattacke und hat seitdem mit den Folgen zu kämpfen. Man habe diese Entscheidung getroffen, während eine forensische Ermittlung des Angriffs andauere. Zudem würden die Schritte eines kontrollierten Neustarts erwogen, was Zeit brauche, hieß es in der Mitteilung weiter.
Die britische Nachrichtenagentur PA zitierte einen Fachmann, der von entgangenen Gewinnen in Höhe von bis zu 120 Millionen Pfund (rund 138 Millionen Euro) für den Fahrzeughersteller ausgeht. Demnach laufen bei dem Unternehmen normalerweise rund 1.000 Autos vom Band – das nun still steht.
Wer hinter der Cyberattacke steckt, ist weiterhin unklar. Der Autobauer, der zum indischen Tata-Konzern gehört, hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, es seien „einige Daten“ gestohlen worden, nannte aber keine Details. (dpa/red)

