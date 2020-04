Lufthansa verliert eine Million Euro pro Stunde – Kerngeschäft zusammengebrochen

Bleiben die Einreiseverbote und sonstigen Restriktionen international noch länger in Kraft, wird das auch einen mit üppigen Finanzreserven ausgestatteten Konzern wie die Lufthansa zerstören. Das Tochterunternehmen GermanWings wird bereits abgewickelt.

Die Coronavirus-Pandemie macht der Lufthansa schwerer zu schaffen als ursprünglich gedacht. Diese Krise werde „deutlich länger dauern als wir uns das noch vor wenigen Wochen alle haben vorstellen können“, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr in einer internen Videobotschaft an die Mitarbeiter, die AFP am Donnerstag vorlag. Pro Stunde verliere die Lufthansa „ungefähr eine Million Euro“ ihrer Liquiditätsreserven: „Tag und Nacht. Woche für Woche, und wohl auch noch Monat für Monat.“

Damit sei absehbar: „Diese immer länger andauernde Krise werden auch wir nicht ohne staatliche Unterstützung überstehen können“, sagte Spohr an die Mitarbeiter gerichtet. Er sei aber optimistisch, dass die Gespräche des Konzerns „in Bern, Berlin, Brüssel und Wien“ zu guten und positiven Ergebnissen führen werden. Die Lufthansa verhandelt nicht nur in Deutschland, sondern wegen ihrer Töchter Swiss, Brussels Airlines und Austrian Airlines auch in der Schweiz, in Belgien und in Österreich über staatliche Hilfen.

Hohe Liquidität – hält auch nicht ewig ohne Einnahmen

Spohr dankte den Mitarbeitern, „dass wir in dieser einzigartigen Krise mit hohen finanziellen Reserven von über vier Milliarden Euro entgegentreten konnten“. Das sei „Ihrer aller guten Arbeit der letzten Jahre zu verdanken“. Ein Teil der Reserven gehörte allerdings auch „unseren Kunden, die bereits für die nächsten Monate geplante Flüge bezahlt haben“, fügte der Konzernchef hinzu.

Die Lufthansa habe mit einer radikalen Reduzierung des Flugbetriebes und zahlreichen Sparmaßnahmen wie der Kurzarbeit die Kosten bereits „massiv“ gesenkt, sagte Spohr. Auf der anderen Seite stehe aber nur noch ein Bruchteil der üblichen täglichen Einnahmen zur Verfügung.

„Unsere Lufthansa befindet sich in einem Kampf um ihre zukünftige Aufstellung“, sagte Spohr. „Es ist ohne Zweifel die größte Herausforderung, die wir in unserer 65-jährigen Geschichte jemals bestehen mussten.“

Kerngeschäft komplett zusammengebrochen

Die Lufthansa hatte am Dienstag mitgeteilt, dass sie wegen der Krise ihre Tochter Germanwings schließt und die Flotte um mehr als 40 Flugzeuge schrumpft. Weltweit hat die Lufthansa für 87.000 von insgesamt 135.000 Beschäftigten und damit für rund zwei Drittel der Konzernbelegschaft Kurzarbeit angemeldet oder geplant. (afp)

