Ölpreise fallen nach Trumps Twitter-Kritik an Opec-Preispolitik

US-Präsident Donald Trump hat zum wiederholten Mal die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) für einen Anstieg der Ölpreise verantwortlich gemacht.

„Die Ölpreise steigen zu hoch“, schrieb Trump auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Er drängte das Ölkartell zur Mäßigung. „Die Welt kann eine Preiserhöhung nicht verkraften“, hieß es weiter in dem Tweet. Die Ölpreise gerieten danach deutlich unter Druck und fielen im Mittagshandel auf ein Tagestief.

Oil prices getting too high. OPEC, please relax and take it easy. World cannot take a price hike – fragile!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 25, 2019