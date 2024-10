Wissen In den Bann gezogen

Warum „Das Mädchen mit dem Perlenohrring“ so beliebt ist

Das Mädchen mit dem Perlenohrring ist Jan Vermeer bekanntestes Gemälde und hängt heute als Nachdruck an vielen heimischen Wänden. Doch was macht die junge Dame so beliebt? Um das herauszufinden, haben Forscher das Original im Mauritshuis-Museum in den Niederlanden genau angeschaut.