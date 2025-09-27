In Kürze:

Dinosaurier sind vor 66 Millionen Jahren ausgestorben und haben damit laut einer Studie die Erde verändert .

. Offene Landflächen wichen dichten Wäldern und Flüsse mit breiten Mäandern prägten das Landschaftsbild.

und Flüsse mit breiten Mäandern prägten das Landschaftsbild. Die Urzeitechsen könnten wie Elefanten heute einen deutlichen Einfluss auf ihre Umwelt gehabt haben.

Ein schicksalhafter Tag vor rund 66 Millionen Jahren sollte das Leben auf der Erde für immer verändern. Ein riesiger Meteorit schlug im heutigen Mexiko ein – was danach geschah, ist bis heute umstritten. Sicher ist, dass der außerirdische Gesteinsbrocken mehr als ein Loch im Boden hinterlassen hat. Vielmehr löschte er über kurze oder lange Zeit einen Großteil der Erdbewohner aus: die Dinosaurier.

Doch was geschah nach dem Verschwinden der größten Lebewesen, die die Erde jemals bevölkerten? Eine aktuelle Studie zeigt, dass das Aussterben der Urzeitechsen zu weitreichenden Veränderungen der Landschaften führte. Hätten Tyrannosaurus rex und Co. ihre einstige Heimat noch einmal sehen können, hätten sie diese nicht wiedererkannt.

Dinosaurier als Landschaftsgärtner

Wie ein Historiker in Stadtchroniken blättert , um die Geschehnisse der Vergangenheit aufzudecken, untersuchen Geologen riesige Gesteinsformationen, die aus unzähligen Schichten versteinerten Bodens bestehen. Ähnlich wie die Seiten der Chroniken sind die Gesteinsschichten mit Zeichen des Lebens versehen.

Der Paläontologe Luke Weaver von der University of Michigan und seine Kollegen haben eine ganz andere Erklärung für das Phänomen: das Verschwinden der kreidezeitlichen Landschaftsgärtner.

Dinos wie dieser Parasaurolophus haben sich von Pflanzen ernährt. Foto: Warpaintcobra/iStock

Zu Lebzeiten sorgten die tonnenschweren, pflanzenfressenden Dinosaurier dafür, dass ein Großteil der verfügbaren Vegetation gefressen und damit das Land zwischen den Bäumen offen und unbewachsen war. Das Ergebnis waren Flüsse, die sich ohne breite Mäander offen über die Landschaft ergossen. Nach ihrem Aussterben konnten die Wälder jedoch gedeihen, was zur Stabilisierung der Sedimente beitrug und das Wasser in Flüsse mit breiten Mäandern lenkte.

„Wenn wir darüber nachdenken, wie sich das Leben und die Umwelt im Laufe der Zeit veränderten, denken wir oft, dass sich das Klima wandelt oder ein Berg entstanden ist und daher einen bestimmten Einfluss auf das Leben hat“, so Weaver . „Selten wird daran gedacht, dass das Leben selbst das Klima und die Landschaft verändern könnte. Der Pfeil zeigt nicht nur in eine Richtung.“

Mit einem Schlag anders

Die Dinosaurier starben aus, nachdem ein großer Meteorit auf der heutigen Halbinsel Yucatán, Mexiko, eingeschlagen war. Auf der Suche nach Beweisen für den Einschlag entdeckten Wissenschaftler, dass sich die Schichten mit den Trümmern deutlich von den anderen unterscheiden.

Weaver und seine Kollegen begannen, diese plötzliche geologische Veränderung, die unter anderem in US-amerikanischen Gesteinsformationen sichtbar ist, zu untersuchen. Eine Schicht, die aus Streifen verschiedenfarbiger Gesteine besteht, wurde für Ablagerungen aus Teichen gehalten, die durch einen Anstieg des Meeresspiegels entstanden.

„Wir stellten fest, dass die Streifen gar nicht durch einen Teich entstanden. Es handelt sich um Ablagerungen, die sich auf der Innenseite großer Flussmäander bilden“, erklärt Weaver. „Anstatt also eine ruhige Umgebung mit stillstehendem Wasser zu betrachten, sehen wir uns eigentlich das sehr aktive Innere einer Flussschlinge an.“

Die Flussablagerungen waren zudem von Schichten aus Braunkohle umgeben, also von Pflanzenresten, die unter Druck und Luftabschluss entstehen. In den Augen der Forscher entstand die Kohle, weil die Flüsse aufgrund der stabilisierenden Wirkung dichter Wälder weniger häufig über die Ufer traten.

„Durch die Stabilisierung der Flüsse wird die Zufuhr von Lehm, Schlamm und Sand in die entlegenen Bereiche der Überschwemmungsgebiete unterbunden, sodass sich hauptsächlich organische Ablagerungen ansammeln“, so Weaver.

Doch hatten die Dinosaurier wirklich solch einen Einfluss auf ihre Umwelt, dass sie ganze Landschaften veränderten? Ja, sagte Luke Weaver nach einer Reihe von Vorträgen darüber, wie heutige Elefanten das Ökosystem , in dem sie leben, beeinflussen.

„Das war der Moment, in dem mir alles klar wurde“, sagte Weaver. „Dinosaurier sind riesig. Sie müssen einen gewissen Einfluss auf diese Vegetation gehabt haben.“