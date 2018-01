Die wahren Gründe der Haushaltssperre in den USA: FISA-Gate – Die Dominosteine fallen

Immer mehr Menschen lehnen die Unterdrückungsmethoden der elitären Globalisten ab. Diese geheimen Machtzirkel haben mit Hilfe ihrer Marionetten auf der politischen Bühne die Völker ausgebeutet, gegeneinander in Kriege gehetzt und einen Überwachungs- und Zensurapparat errichtet, der Goebbels und Stalin vor Neid erblassen ließe.

Morde an unliebsamen Gegnern inklusive. Presse, Funk und Fernsehen haben auf Geheiß der Politik Propaganda verbreitet, die eigentlich Sendestörungen verursachen müssten.

Quasi über Nacht und aus Versehen kam ein Mann an die Macht, der sich zwar immer wieder in diesen elitären Kreisen aufgehalten hatte, aber dennoch nicht Teil ihrer parteiübergreifenden Seilschaften, ihrer korrupten Geschäfte und schon gar nicht ihrer satanischen Rituale geworden ist.

Wer es nach oben schaffen wollte, musste sich bisher durch ekelerregende Praktiken zu einem der Ihren machen lassen und war somit für alle Zeit erpressbar und lenkbar.

Donald Trump aber hat einen Umweg um diesen pädophilen Polit-Sumpf gemacht, oder besser gesagt, das mutige amerikanische Volk hat ihm eine Brücke gebaut, über die er direttissima in das Weiße Haus marschieren konnte.

Seit seinem Amtsantritt vor exakt einem Jahr hat er Amerika und die verblüffte Weltöffentlichkeit unverblümt und ohne diplomatische Höflichkeiten mit seiner Agenda konfrontiert. Viele seiner Vorhaben wurden schon im ersten Jahr umgesetzt. Der Washington Examiner hat eine lange Liste erstellt.

Entgegen der Medien-Auguren stieg das GDP um 3 Prozent, die Arbeitslosenrate sank auf 4,1 Prozent, der Dow Jones eilte von einem Höchststand zum nächsten und es wurden 1,7 Millionen Arbeitsplätze geschaffen. Auch die Steuerreform bewog Konzerne wie Amazon, wieder in den USA zu investieren.

Die Kündigung des Handelsabkommens Trans Pacific Partnership TPP und des Klimaabkommens schafften es unter großem Getösse auch in den Mainstream. Trump hat unbeschadet einen permanenten Spießrutenlauf überstanden. Zwischen empörten Medien und geifernden linken Politikern hindurch, und über die glühenden Kohlen hinweg, die ihm von seinen erbitterten Gegnern im eigenen Land vor die Füße geworfen wurden.

Dann kündigte der Präsident kryptisch einen Sturm an.

„Du wirst den Sturm nicht überleben!“ drohten die Eliten.

„Ich bin der Sturm“ sagte der Präsident

Donald Trump unterschrieb im Jingle-Bells Gedröhne der Weihnachtsvorbereitungen am 20. Dezember 2017 eine Executive Order, deren Dramatik vorerst nur die Fangemeinde der alternativen Blogger und Youtuber sofort erkannte.

Das Dokument fußt auf mehreren US-Gesetzen und erlaubt die Ausrufung des nationalen Notstands sowie die Beschlagnahme der Vermögen verdächtiger Personen und Institutionen- sowohl in den USA als auch global.

Wegen des Ausnahmezustands erfolgt die Verhaftung durch lokale Behörden und mit Hilfe von US-Militärs und wird vor einem Militärgericht verhandelt. Dieses historische Dekret wurde von den etablierten Medien bestenfalls peripher tangiert.

Die Ermittlungen beginnen bei den Handlangern und führen über die Mittelsmänner zu den Auftraggebern

Der weltweite Drogenhandel dient sehr vermutlich der Finanzierung der verdeckten Kriegführung der CIA und wird mutmaßlich zu einem guten Teil über die fast 1000 US-Militärbasen in aller Welt abgewickelt. Und um noch eine Verschwörungstheorie zu bemühen – die Gelder werden vermutlich mit Hilfe der Bank des Vatikans weiß gewaschen.

Generalstaatsanwalt Jeff Sessions gab am 11. Januar die Gründung des „Hisbollah Financing and Narcoterrorism Teams „(HFNT) bekannt. Hier das offizielle Dokument auf der Webseite des US-Justizministeriums DOJ https://www.justice.gov/opa/pr/attorney-general-sessions-announces-hezbollah-financing-and-narcoterrorism-team

Diese Untersuchungskommission besteht aus erfahrenen Staatsanwälten und Experten für internationalen Drogenhandel, Terrorismus, organisierte Kriminalität und Geldwäsche. Sie soll Einzelpersonen und Netzwerke untersuchen, welche die Hisbollah unterstützen, um in geeigneten Fällen Strafverfolgungen durchzuführen.

Die HFNT wird mit der Bewertung der Beweise in bestehenden Untersuchungen beginnen, die sich gegen den Drogenhandel und die damit verbundenen Operationen der Hisbollah richten.

Eine Anklage vom 18. Januar betrifft einen Legionär des Jugoslawien-Krieges wegen mutmaßlicher Beteiligung an außergerichtlichen Tötungen während des Balkankonflikts. Hier könnte die Aufarbeitung der Beteiligung der CIA an den kriegerischen Auseinandersetzungen ansetzen.

Die USA haben diesen Krieg nicht nur heldenhaft beendet, sondern haben gleichzeitig die Zerstückelung Jugoslawiens forciert. Aber das ist eine andere Geschichte.

Eso Razic, gebürtiger Ex-Jugoslawe und später Bürger der Republik Bosnien-Herzegowina, diente Anfang der neunziger Jahre während des Balkankonflikts in mehreren paramilitärischen Organisationen. Die Vereinigten Staaten behaupten, dass Razic, während er als Mitglied dieser Kämpfergruppen diente, an der außergerichtlichen Tötung von drei Personen, einschließlich eines verwundeten Kriegsgefangenen, beteiligt war.

In der Klage wird behauptet, dass Razic betrügerisch den Status eines ständigen Bewohners der USA und die Staatsbürgerschaft erlangt habe, indem er seine Mitgliedschaft in diesen Gruppen falsch darlegte und verbarg.

Am Freitag, dem 12. Januar, hat das US-Justizministerium eine Anklage veröffentlicht, um eine Untersuchung im schon lang schwelenden Fall „Uranium One“ zu beginnen.

Die Anklageschrift könnte zur Untersuchung und Strafverfolgung der ehemaligen Außenministerin Hillary Clinton, des ehemaligen FBI-Direktors Robert Mueller – er ist derzeit Sonderermittler in der Trump vorgeworfenen Russland-Einmischung – und des früheren Präsidenten Barack Obama führen, in dessen Administration Hillary Clinton damals Außenministerin war.

Die Anklage gegen Mark Lambert, den früheren Vize-Präsidenten eines in Maryland ansässigen Transportunternehmens, das Dienstleistungen für den Transport von Nuklearmaterial zu Kunden in den Vereinigten Staaten und im Ausland anbietet, lautet auf Geldwäsche und internationale Korruption.

Die Anklagepunkte (hier) stammen aus einem mutmaßlichen Plan zur Bestechung von Vadim Mikerin, einem russischen Beamten einer Tochtergesellschaft der russischen Atomenergiebehörde und dem einzigen Lieferanten und Exporteur von Uran- und Urananreicherungsdienstleistungen der Russischen Föderation an Atomkraftunternehmen weltweit.

Die Spur führt zum Uranium One-Deal von Hillary Clinton. Im Visier der Ermittler steht auch die Clinton-Foundation und der illegale Deal Hillarys mit Russland beim Uranium One-Skandal, der den Russen 20 Prozent des US-Urans in die Hände spielte und der Clinton Foundation Millionen Dollars in die Kassen. Das ist die einzige wahre Russland-Connection!

„Das ist so alarmierend, dass das amerikanische Volk es sehen muss“ … „Muss veröffentlicht werden“ … „Schockierend“ – „Gesetze wurden gebrochen“ … „Wie beim KGB“ .. „Die Leute, die in diesem Memo identifiziert wurden … sind immer noch in unserer Regierung und haben immer noch Einfluss“.