Genomforscher McKernan: Corona-Impfstoff-DNA mischt sich in menschliche Krebszellen

Nachdem Genomforscher Kevin McKernan Verunreinigungen durch DNA in mRNA-COVID-19-Impfstoffen aufgedeckt hatte, hat er kürzlich herausgefunden, dass diese DNA möglicherweise in die menschliche DNA integriert werden könnte, wie Epoch Times berichtete.

In einer Untersuchung wurde die spezifische Sequenz des COVID-19-Impfstoffs in zwei verschiedenen Chromosomentypen in Krebszellen gefunden, nachdem diese dem mRNA-COVID-19-Impfstoff ausgesetzt waren.

Solche Vorfälle seien zwar sehr selten, könnten aber dennoch auftreten, teilte McKernan Epoch Times mit. Diese Ergebnisse, die McKernan auf seinem Substack-Blog teilt, sind bisher nicht durch andere Wissenschaftler überprüft worden.

DNA-Integration von COVID-19-Impfstoffen

Seit der Einführung der mRNA-Impfstoffe gegen COVID-19 gibt es Bedenken, dass diese Impfstoffe das menschliche Genom verändern könnten.

„Faktenprüfer“ haben dem widersprochen, indem sie erklärten, dass mRNA nicht in DNA umgewandelt werden kann. Doch die früheren Arbeiten von McKernan zeigen, dass die in den Impfstofffläschchen enthaltene DNA-Verunreinigung in der Lage sein könnte, die menschliche DNA zu verändern. Die Biologin und Professorin für Geburtshilfe und Gynäkologie Ulrike Kämmerer am Universitätsklinikum Würzburg führte die früheren Stadien dieser Forschung durch.

Indem sie menschliche Brust- und Eierstockkrebszellen den Pfizer- und Moderna-mRNA-Impfstoffen aussetzte, fand Prof. Kämmerer heraus, dass etwa die Hälfte der Zellen das COVID-19-Spike-Protein auf deren Zelloberfläche zeigte, was darauf hindeutet, dass sie die Impfstoffe aufgenommen hatten.

McKernan führte dann eine Gensequenzierung durch und stellte fest, dass diese Zellen sowie ihre Nachkommen DNA aus dem Impfstoff enthielten.

Anschließend testete er, ob sich die DNA des Impfstoffs mit der DNA der Krebszellen verband – ein Prozess, der als DNA-Integration bekannt ist. Die Integration ist in gesunden Zellen bedenklicher als in Krebszellen, da sie die genetische Stabilität und Integrität der Zellen stört und das Krebsrisiko erhöht.

Da Krebszellen jedoch bereits eine instabile DNA haben, sind die Auswirkungen der DNA-Integration weniger klar.

Gegenwärtig werden in der biomedizinischen Forschung die meisten Experimente an Krebszelllinien durchgeführt, da diese leichter zu beschaffen und zu untersuchen sind sowie im Labor vermehrt werden können.

McKernan entdeckte DNA-Sequenzen von Impfstoffen auf zwei Chromosomen in den Krebszelllinien: Chromosom 9 und Chromosom 12. Das Sequenziergerät erkannte beide Fälle von Integration zweimal. Es ist wichtig, zwei Messwerte der DNA-Integration zu erhalten, um sicherzustellen, dass die Integration nicht das Ergebnis eines Lesefehlers oder eines Zufallsfehlers ist, fügte er hinzu.

Die Integration der genetischen Information des „Impfstoffs“ in das Genom der Zellen war für mich keine Überraschung, sondern eher eine Bestätigung dessen, was wir leider erwarten mussten“, so Prof. Kämmerer.

Kann DNA-Integration vererbt werden?

McKernan macht darauf aufmerksam, dass die bisherigen Ergebnisse erst einen Anfang darstellen und dass zusätzliche Untersuchungen nötig sind, um zu klären, ob die DNA-Integration an zukünftige Zellgenerationen vererbt werden und welche Folgen dies für Krebspatienten haben könnte. Er merkt zudem an, dass die Tests bisher nur an Krebszellen durchgeführt wurden. Daher lässt sich noch nicht sagen, ob dieselben Vorgänge auch in gesunden menschlichen Zellen stattfinden würden.

Hiroshi Arakawa, ein Forscher am Institut für Molekulare Onkologie mit einem Doktortitel in Molekularbiologie und Immunologie, schrieb jedoch in seinem Blog, dass „was in kultivierten Zellen passiert, auch in normalen Zellen auftreten kann“, nachdem er McKernans Daten geprüft hatte.

„Eine Vielzahl von Anomalien kann [in normalen Zellen] je nach Integrationsstelle im Genom auftreten“, fügte Arakawa hinzu.

McKernan ist der Überzeugung, dass die DNA von Impfstoffen in Krebszellen hochaktiv ist. Sein Sequenziergerät erfasste die DNA von Krebszellen 30 Mal, aber die Spike-DNA 3.000 Mal.

Er entdeckte nicht nur wesentlich höhere Mengen an Impfstoff-DNA, sondern erkannte auch neue DNA-Varianten in bestimmten Segmenten der Impfstoff-DNA.

Des Weiteren nimmt McKernan an, dass diese neuen Genvarianten wahrscheinlich entstanden sind, weil die Krebszelle Kopien der Impfstoff-DNA gemacht und dabei kleine Fehler erzeugt hat.

Was er und sein Team herausgefunden haben, widerspricht den Argumenten von Faktenprüfern, die behaupten, dass die DNA aus den mRNA-Impfstoffen weder in Zellen gelangen noch aktiv sein kann, sagte er.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „COVID Vaccine Gene Could Integrate Into Human Cancer Cells: Researcher“. (deutsche Bearbeitung kr)