Messerattacke in Mannheim – Reaktionen aus Politik

Nach einem Messerangriff mit mehreren Verletzten auf dem Marktplatz in Mannheim haben Polizisten am Freitag einen Verdächtigen angeschossen. Der Mann sei dabei ebenfalls verletzt worden, teilten die Beamten in der baden-württembergischen Stadt mit. Nach Angaben von Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) wurde zudem ein Polizist schwer verletzt. Laut Polizei bestand für die Bevölkerung keinerlei Gefahr.

Nähere Angaben zu dem Geschehen und den möglichen Hintergründen nannte die Polizei zunächst nicht. Die Rede war nur von mehreren Verletzten. „Über das Ausmaß und Schwere der Verletzungen können bislang keine Angaben gemacht werden“, hieß es weiter. Rettungskräfte und ein Rettungshubschrauber seien vor Ort. Auch der Straßenbahnverkehr im betroffenen Bereich sei gesperrt.

Auch ein Polizist schwer verletzt

„Leider wurde dabei neben mehreren anderen Menschen auch ein Polizist schwerst verletzt“, erklärte Strobl zum Geschehen. Die Beamten seien „mit großer Entschlossenheit und viel Mut“ gegen den Messerangreifer vorgegangen. Es sei ihnen gelungen, diesen „außer Gefecht zu setzen und weiteren Schaden von Menschen abzuwenden“.

Die Polizei arbeite „mit voller Kraft daran, die genauen Umstände der Tat aufzuklären“, erklärte Strobl.

Medienberichten zufolge soll der Messerangriff dem Anti-Islam-Aktivisten Michael Stürzenberger gegolten haben. Dessen Gruppierung namens Pax Europa berichtete auf ihrer Internetseite, dass eine ihrer Kundgebungen in Mannheim attackiert worden sei. Dabei seien Stürzenberger, mehrere ihrer Helfer sowie ein Polizist von einem Mann mit einem Messer verletzt worden.

Bundeskanzler Scholz fordert strenge Strafe

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sprach mit Blick auf das Geschehen von einem „Attentäter“, der mehrere Menschen schwer verletzt habe. „Gewalt ist absolut inakzeptabel in unserer Demokratie – der Täter muss streng bestraft werden“, erklärte Scholz weiter.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) bezeichnete die Bilder der Tat als erschütternd. „Die Ermittlungen werden die Hintergründe dieser Tat aufklären, insbesondere den Hintergrund und die Motive des Täters“, teilte sie in Berlin mit.

„Wenn die Ermittlungen ein islamistisches Motiv ergeben, dann wäre das eine erneute Bestätigung der großen Gefahr durch islamistische Gewalttaten, vor der wir gewarnt haben.“ Sie wünsche allen Tatopfern vollständige Genesung.

Polizei: Motive noch unklar

Ein Sprecher der Mannheimer Polizei sagte dem Sender „Welt“, über die Motive des Verdächtigen könnten die Ermittler noch keine Angaben machen. „Derzeit können wir dazu nichts sagen“, sagte er. Die weiteren Ermittlungen würden wie in vergleichbaren Fällen vom baden-württembergischen Landeskriminalamt übernommen.

Stürzenberger und sein Umfeld innerhalb der Pax-Europa-Bewegung werden von den Behörden etwa in Bayern dem Bereich der verfassungsschutzrelevanten Islamfeindlichkeit zugeordnet. Stürzenberger betätigte sich demnach in der Vergangenheit immer wieder etwa als Versammlungsleiter für Pax Europa.

Ebenfalls trat er als Autor auf der rechtsextremistischen Website „Political Incorrect“ in Erscheinung. Er verbreite „islamfeindliche Äußerungen“, hieß es auf der Internetseite der bayerischen Informationsstelle gegen Extremismus. (afp)