Auto-Attacke bei Tafel-Essensausgabe in Kirk Hallam/GB – Van fährt in Warteschlange – Drei teils schwer Verletzte

In Kirk Hallam, einem Dorf in der Grafschaft Derbyshire in der Region Eastmidlands im Osten Großbritannien raste ein Kleintransporter in eine Menschengruppe, die für die Essensausgabe einer Tafel vor dem örtlichen Gemeindelzentrum am Kenilworth Drive anstand, berichtet das „Hamburger Abendblatt“.

Bei der Attacke am Freitagmorgen, 5. Juli, 9 Uhr, – die Polizei geht von einer absichtlichen Tat aus – wurden drei Menschen verletzt, zwei davon schwer. Nach aktuellem Stand soll glücklicherweise für keines der Opfer Lebensgefahr bestehen.

Ein 37-jähriger Mann wurde als Fahrer des Angriffs-Vans festgenommen.

A man has been arrested after a van was allegedly driven deliberately into a group of pedestrians outside a food bank. Police were called to Kirk Hallam in Derbyshire at around 9am this morning.https://t.co/4YpBVlsvf3

