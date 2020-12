Corona-Kontrolle in Sachsen: Skat-Runde bei Polizei gemeldet

Am Sonntagmorgen, 20. Dezember, suchte die Polizei Sachsen eine Wohnung in der westsächsischen Kleinstadt Kirchberg auf, nachdem eine Person Meldung von einer Skatrunde in einer Wohnung gemacht hatte. Aufgrund der geltenden Pandemiegesetze ist dies verboten.

Hier hatten sich drei Herren (41, 64 und 64 Jahre) zum Skatspielen verabredet, obwohl sie verschiedenen Haushalten angehören“, heißt es im Polizeibericht. Nach Angaben der Polizei erklärten „die Beamten den Skatbrüdern noch einmal die Regeln“ und verhängten ein Bußgeld. Die Skatrunde wurde aufgelöst. Wer die Kartenspieler bei der Polizei gemeldet hatte, wurde nicht bekannt gegeben. (sm)