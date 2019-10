Manchester: Messer-Attacke im Arndale Centre – Fünf Verletzte, Täter festgenommen, Boris Johnson „geschockt“

Manchester, Nordwest-England, Großbritannien: Am Freitag, 11. Oktober, gegen 11.15 Uhr, kam es im Bereich des Einkaufszentrums Arndale Centre zu einer Messer-Attacke in einem Starbucks-Café, bei der mehrere Menschen verletzt wurden. Zwei Frauen, darunter eine 19-Jährige, und ein Mann in den 50ern wurden in Krankenhäuser eingeliefert, eine weitere Frau musste ambulant wegen eines Schocks behandelt werden. Eine Person hatte oberflächliche Verletzungen.

Premier Boris Johnson zeigte sich „schockiert“ angesichts des Verbrechens und dankte den Einsatzkräften für ihren guten Job.

Shocked by the incident in Manchester and my thoughts are with the injured and all those affected. Thank you to our excellent emergency services who responded and who are now investigating what happened.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) October 11, 2019