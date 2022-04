Menschliche Knochen auf Grünfläche in Braunschweig entdeckt

Auf einer Grünfläche nahe einer Braunschweiger Wohnsiedlung sind menschliche Knochen gefunden worden. Wie die Polizei in der niedersächsischen Stadt am Dienstag mitteilte, waren diese am Sonntag von einem Spaziergänger entdeckt worden. Informationen zu den möglichen Hintergründen lagen demnach zunächst noch nicht vor.

Die Ermittlungen liefen, teilten die Beamten mit. Vor Ort würden Spuren gesichert, auch Experten der Rechtsmedizin seien im Einsatz. Die Knochen wurden im Bereich der sogenannten Braunschweiger Lindenbergsiedlung gefunden. Dabei handelt es sich um einen Stadtteil am Stadtrand, der unter anderem von früheren Kasernenanlagen, Kleingärten und anderen Grünflächen umgeben ist. (afp/dl)