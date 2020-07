Chinas Fluten: 700 Jahre alter buddhistischer Tempel widersteht

Vor langer, langer Zeit war "Made in China" noch von Qualität, wie ein 700 Jahre alter Tempel zeigt.

Viele würden wohl unter dem Begriff „Made in China“ vor allem billig verstehen, billig im Preis und billig in der Qualität, was die aktuellen Produkte damit wieder teuer macht. Denn wie sagt man in Deutschland: Billig gekauft ist zweimal gekauft oder wer billig kauft, kauft teuer. Allerdings gab es eine Zeit, sie ist lange vorbei, da war „Made in China“, wenn auch nicht unter diesem Slogan bekannt, von Qualität und ausgeklügelter Raffinesse. Wie dieser altehrwürdige Tempel in Hubei.

Er ist ein Beispiel für das, was man als felsenfest bezeichnen würde. Ein mehr als 700 Jahre alter buddhistischer Tempel in der Provinz Hubei hat die Zeit überdauert.

Und auch angesichts der verheerenden Fluten, die China derzeit vielleicht als himmlische Strafe heimsuchen, hält das alte Bauwerk, wo moderne Häuser fallen. (sm)