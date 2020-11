Amerikas kritischer Punkt in der jetzigen Zeit

Der jahrzehntelange kommunistische Angriff auf Amerika erreicht seinen Höhepunkt. Ein Editorial der Epoch Times USA.

Seit ihrer Gründung bis heute sind die Vereinigten Staaten von Amerika ein Leuchtfeuer des Lichts, das nach außen strahlt, mit einer Religions- und Redefreiheit, die es in anderen Teilen der Welt nicht gibt.

Was viele jedoch nicht erkannt haben, ist, dass diese große Nation in den letzten Jahrzehnten langsam vom kommunistischen Gespenst infiltriert wurde.

Inmitten glaubwürdiger Vorwürfe von Wählerbetrug und Wahlunregelmäßigkeiten steht Amerika nun kurz davor, in den kommunistischen Abgrund zu stürzen.

Aus dem kommunistischen Gespenst entstanden die Regime in der Sowjetunion, in Kuba, Nordkorea und China. Seine totalitäre Ideologie strebt nach Kontrolle über die Menschheit, nicht nach ihrem Aufblühen.

Seine allmähliche Übernahme des Westens erfolgte am helllichten Tag. Wie der französische Dichter Charles Baudelaire bereits 1864 schrieb, besteht der „größte Trick des Teufels“ darin, Sie davon zu überzeugen, dass er nicht existiert.

Während des Kalten Krieges war die Welt in zwei militärische und politische Lager gespalten. Doch während ihre Gesellschaftssysteme diametral entgegengesetzt zu sein schienen, vollzog sich auf beiden Seiten derselbe Prozess in unterschiedlichen Formen.

Viele revisionistische Kommunisten, Sozialisten, Fabianisten, Liberale und Progressive westlicher Prägung lehnten öffentlich das sowjetische und das chinesische Modell ab, während ihre Bemühungen die Gesellschaft auf den Weg zu einer Gesellschaftsstruktur führten, die sich nicht von der der Sowjetunion und Chinas unterschied. Und so war es auch für einen Großteil der westlichen Welt.

Der Westen wurde durch den Fall der Berliner Mauer im Jahr 1989 und den Fall der Sowjetunion nur wenige Jahre später erleichtert.

Das Gespenst des Kommunismus ist jedoch nie gestorben.

Es gedieh weiterhin in China, der bevölkerungsreichsten Nation der Welt. Und während der Kalte Krieg endete, hörte die internationale kommunistische Bewegung nie in ihren Bemühungen um die Erreichung ihres globalen Ziels der kommunistischen Herrschaft auf.

Während die kommunistischen Regime ihre starren Diktaturen fortgesetzt haben, ist die Parteipolitik in freien Gesellschaften an einem Krisenpunkt angelangt. Der Kommunismus hat Schlupflöcher in den rechtlichen und politischen Systemen demokratischer Nationen ausgenutzt, indem er die großen politischen Parteien manipuliert hat.

Dieses jahrzehntelange Unterfangen ist nun fast gelungen.

Sozialismus

Der Sozialismus war schon immer Teil des Marxismus und der internationalen kommunistischen Bewegung. Wie Wladimir Lenin sagte: „Das Ziel des Sozialismus ist der Kommunismus.“ In demokratischen Staaten frisst der Sozialismus die Freiheiten der Menschen durch die Gesetzgebung langsam auf.

Im Westen dauert der Prozess der Errichtung eines sozialistischen Systems Jahrzehnte oder Generationen, wobei die Menschen allmählich abgestumpft, vergesslich und an den Sozialismus gewöhnt werden. Das Endspiel sozialistischer Bewegungen, das schrittweise und mit „legalen“ Mitteln umgesetzt wird, unterscheidet sich nicht von dem ihrer gewalttätigen Pendants.

Der Sozialismus erfährt unweigerlich einen Übergang zum Kommunismus, wobei die Menschen kontinuierlich ihrer Rechte beraubt werden, bis ein tyrannisches, autoritäres Regime übrig bleibt.

Der Sozialismus bedient sich der Idee, die Gleichheit der Ergebnisse durch Gesetzgebung zu garantieren, aber dieses scheinbar edle Ziel widerspricht der Natur. Unter normalen Umständen unterscheiden sich Menschen aller Art natürlich in ihren religiösen Überzeugungen, moralischen Normen, kultureller Bildung, Bildungshintergründen, Intelligenz, Tapferkeit, Fleiß, Verantwortungsbewusstsein, Aggressivität, Innovation, Unternehmergeist und vielem mehr.

In Wirklichkeit zieht das Streben des Sozialismus nach Gleichheit die Moral nach unten und beraubt die Menschen der Freiheit, sich zum Guten zu neigen.

Der Sozialismus benutzt die „politische Korrektheit“, um das grundlegende moralische Urteilsvermögen anzugreifen und alle künstlich dazu zu zwingen, gleich zu sein. Dies ging einher mit der Legalisierung und Normalisierung aller Arten antitheistischer und profaner Reden, sexueller Perversionen, dämonischer Kunst, Pornografie, Glücksspiel und Drogenkonsum.

Das Ergebnis ist eine Art umgekehrte Diskriminierung derjenigen, die an Gott glauben und eine moralische Erhebung anstreben, mit dem Ziel, sie an den Rand zu drängen und schließlich loszuwerden.

Linke und andere verderbliche Agenden haben in den westlichen Ländern vor allem dank der Hilfe der Massenmedien so viel Einfluss auf den Mainstream erlangen können. In Ländern, die von kommunistischen Regimen regiert werden, unterliegen alle Medien der staatlichen Zensur, wenn sie nicht direkt von der kommunistischen Partei kontrolliert werden. In anderen Ländern wurden die Medien unter die Herrschaft finanzieller und parteipolitischer Voreingenommenheit gebracht. Ehrliche Berichterstattung und Diskurse werden durch eine Lawine von Sensationsmache, politischen Tugendsignalen und regelrecht gefälschten Nachrichten begraben.

Überall auf der Welt haben sich sozialistische und kommunistische Bewegungen die wirtschaftlichen Unruhen und die Pandemie zunutze gemacht, um sich in einflussreiche Positionen zu drängen, mit dem letztendlichen Ziel, die bestehende Gesellschaftsordnung zu stürzen.

Wir sehen jetzt, wie sich dasselbe in Amerika abspielt.

Die Vereinigten Staaten sind mit der sozialistischen Ideologie weit gegangen. Die Massenmedien verfechten die Ideen der Gleichheit und folgen den Angriffen der Kommunistischen Partei Chinas (KPC) auf Amerika. Unsere jüngeren Generationen stehen dem Sozialismus inzwischen positiv gegenüber und nehmen mit am fieberhaftesten an Protesten und Ausschreitungen teil, die darauf abzielen, unser kulturelles Erbe zu zerstören.

Inzwischen hat sich die Gesellschaft insgesamt für die Idee ausgesprochen, dass die Regierung für Gesundheitsfürsorge, Bildung und schließlich vielleicht auch für die Lebenshaltungskosten sorgen sollte. Wissentlich und unwissentlich tauschen wir allmählich unsere Freiheiten gegen ein System, das die Menschen kontrolliert.

Der Sozialismus und der Kommunismus beanspruchen das volle Eigentum an allem Eigentum und allen Menschen. Der Sozialismus verlangt, dass die Menschen ihren Glauben an Gott aufgeben und stattdessen den Staat als Gott annehmen.

Die Vereinigten Staaten, der Ort, der auf einem fundamentalen Freiheitsglauben beruht, sind zu einem Land geworden, in dem die Freiheit verraten wird. Dies hat sich nun mit der Wahl 2020 und glaubwürdigen Vorwürfen des Wählerbetrugs zugespitzt.

Die Nation, die davon am meisten profitieren wird, ist China, wo die KPC seit mehr als 70 Jahren brutal regiert und mindestens 65 Millionen Menschen auf unnatürliche Weise ums Leben gekommen sind.

Für das kommunistische China haben die Vereinigten Staaten dem Ziel der Kommunisten, eine globale Kontrolle zu erlangen, immer im Wege gestanden. Das Ziel des kommunistischen Regimes war es immer, die Vereinigten Staaten zu stürzen und die dominierende Macht in der Welt zu werden.

Jahrzehntelang hat es auf dieses Ziel hingearbeitet, und es ist nun nahe daran, es zu erreichen.

Seine Methoden der Subversion sind raffiniert und tief greifend. FBI-Direktor Christopher Wray sagte im Juli, dass die Behörde fast 2.500 offene Untersuchungen der Spionageabwehr im Zusammenhang mit China hat und dass die Behörde etwa alle 10 Stunden eine neue eröffnet.

Chinas Aufstieg wurde jedoch unter der Trump-Administration, die die tödliche Bedrohung der KPC für die Vereinigten Staaten erkannte, gestoppt und sogar rückgängig gemacht.

US-Außenminister Mike Pompeo bezeichnete die KPC als die „zentrale Bedrohung unserer Zeit“. Es sind landesweite Bemühungen im Gange, die Vereinigten Staaten vom Einfluss der KPC zu befreien und der Aggression der Partei in Übersee entgegenzuwirken. Es ist unnötig zu sagen, dass das chinesische kommunistische Regime von einem Ende der Trump-Präsidentschaft viel gewinnen kann.

Eine Schlacht zwischen Gut und Böse

Der Kommunismus lehrt die Menschen, den Glauben an Gott durch Atheismus und Materialismus zu ersetzen.

Infolgedessen haben sich in der heutigen Welt die Kriterien für die Unterscheidung von Gut und Böse umgekehrt. Rechtschaffenheit wird als Bosheit und Mitgefühl als Laster angesehen.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts begann atheistisches und anti-traditionelles Denken, allmählich in die Lehrpläne der Schulen einzusickern, begünstigt durch linke pädagogische Experten, die die akademische Welt infiltriert hatten und über die Bildungspolitik herrschten.

Die Öffentlichkeit wird mit einem modernen Bewusstsein geschärft und mobilisiert, um die Minderheit der Menschen zu überwältigen, die hartnäckig an der Tradition festhält.

Intellektuelle üben auf der ganzen Welt heftige Kritik an Volkskulturen und fördern engstirnige Vorurteile bei ihrem Publikum. Die Konzepte des kritischen und kreativen Denkens werden missbraucht, um die Konzepte der jüngeren Generation gegen die Autorität auszuspielen und sie daran zu hindern, das Wissen und die Weisheit der traditionellen Kultur zu absorbieren.

In kommunistischen Ländern wurde, nachdem die Träger der traditionellen Kultur abgeschlachtet worden waren, der Großteil der Bevölkerung zur Teilnahme an der Revolution indoktriniert. Nach der Machtergreifung der KPC dauerte es 25 Jahre, bis eine Generation von „Wolfskindern“ heranwachsen konnte – ein chinesischer Begriff für diejenigen, die im Kommunismus aufgewachsen und indoktriniert waren, Klassenfeinde zu hassen und zu töten. Sie wurden ermutigt, wahllos zu kämpfen, zu zerschlagen, zu rauben und zu verbrennen.

Kader der Kommunistischen Partei hängten während der Kulturrevolution 1966 einem Chinesen ein Plakat an den Hals. Die Worte auf dem Plakat nennen den Namen des Mannes und beschuldigen ihn, ein Mitglied der „schwarzen Klasse“ zu sein. (Foto: Public Domain)

Die KPC kultiviert aktiv eine mörderische Stimmung. Während der Kulturrevolution schlugen Teenagermädchen ihre Lehrer als Teil von Maos ideologischem Kreuzzug bereitwillig zu Tode.

Im Westen erinnern die kommunistischen Parteien stolz an die Erfahrungen der Französischen Revolution und der Pariser Kommune. Jede Revolution und jeder Aufstand wurde von Mobs eingeleitet, die keine Skrupel, keine Scham und kein Mitgefühl hatten.

Der Kommunismus ist eine Geißel der Menschheit. Sein Ziel ist die Vernichtung der Menschheit und seine Vorkehrungen sind akribisch und spezifisch.

Die menschliche Zivilisation wurde derweil durch das Göttliche auf den Menschen übertragen. Wenn Menschen ihre Kultur und Tradition zerstören und wenn die Moral der Gesellschaft zusammenbricht, dann werden sie das Göttliche nicht verstehen.

Wir können den Zerstörungsversuch des kommunistischen Gespenstes durchbrechen, indem wir seinen Einfluss aktiv zurückweisen und stattdessen dem Göttlichen folgen, unsere Traditionen wiederherstellen und die Moral erhöhen.

Dies ist eine Ära sowohl der Verzweiflung als auch der Hoffnung.

Dieser Artikel wurde zum Teil auf der Grundlage der redaktionellen Sonderreihe „Wie das Gespenst des Kommunismus unsere Welt regiert“ verfasst. Um die Serie zu lesen, klicken Sie hier (Englisch)

Dieser Artikel erschien im Original auf The Epoch Times USA unter dem Titel: America’s Critical Point in Time (deutsche Bearbeitung rls)