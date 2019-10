Wissen » Forschung » Panorama » Geniales Wissen Seltene „Gestaltwandler“-Qualle mit einer Überraschung im Inneren entdeckt

Halb Geist, halb Plastiktüte, und doch so erstaunlich. Tiefseeforscher an Bord des Forschungsschiffes Nautilus entdeckten kürzlich eine seltene Gelee-artige, formenwandelnde Qualle am Boden des Pazifiks. In ihrem Inneren barg sie einen fremden Besucher.