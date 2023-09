13-Jähriger bei Klettern auf Waggons durch Stromschlag getötet

In Ettlingen in Baden-Württemberg ist ein 13-Jähriger beim Klettern auf Bahnwaggons von einem Stromschlag getötet worden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der Teenager am Freitagabend mit einem Freund unterwegs und kletterte im Bereich des Ettlinger Bahnhofs auf einen abgestellten Waggon. Er versuchte laut Polizei am Bahnhof Ettlingen-West durch einen Sprung den nächsten Wagon zu erreichen. Dabei kam es zu einem Lichtbogen an der Oberleitung.

Der Junge erlitt dabei einen Stromschlag und verstarb noch an der Unglücksstelle. Sein 14-jähriger Freund blieb unverletzt. Die Polizei weist immer wieder auf die Gefahr von Stromleitungen und das Spielen an Bahnhöfen hin. Für einen tödlichen Stromstoß muss die Leitung nicht berührt werden, es reicht ein sogenannter Lichtbogen, über den die Spannung den Körper erfasst. (afp)