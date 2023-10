Neubrandenburg: 21-Jähriger nach Streit auf offener Straße erstochen

In Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern ist ein 21-Jähriger aus der Region offenbar in einem Streit auf offener Straße erstochen worden.

Der Mann wurde am Freitagabend schwer verletzt aufgefunden und ins Klinikum Neubrandenburg gebracht, starb dort aber, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 21-Jährige sei polizeilich nicht einschlägig bekannt. Das Motiv für den Angriff sei unklar, der oder die Täter unbekannt.

Die Kriminalpolizei war mit einem Fährtenhund und einem Leichenspürhund am Tatort, um nach Spuren zu suchen, wie es weiter hieß. Mehrere Beamte aus verschiedenen Revieren unterstützten die Ermittlungen. Die Polizei bat um Hinweise aus der Bevölkerung. (afp)