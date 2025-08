Duisburg: Auto stürzt fünfeinhalb Meter tief in U-Bahn-Tunnel

In Duisburg ist in der Nacht zu Montag ein Auto fünfeinhalb Meter tief in einen U-Bahn-Tunnel gestürzt. Der 20-jährige mutmaßliche Fahrer wurde dabei verletzt, wie die Polizei in der nordrhein-westfälischen Stadt mitteilte. Lebensgefahr bestand nicht.

Vor dem Sturz auf die Gleise kam das Auto offenbar von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Grünfläche und durchbrach ein Geländer. Schließlich stürzte es in den U-Bahn-Tunnel, der an dieser Stelle zwischen den Fahrbahnen aus dem Untergrund an die Oberfläche führt.

Bevor das Unfallfahrzeug geborgen werden konnte, mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Mitarbeitende der Duisburger Verkehrsgesellschaft die Stromversorgung der beschädigten Oberleitung kappen. In dem Auto fanden die Ermittler schließlich einen Lachgasbehälter sowie alkoholische Getränke. Dem 20-Jährigen wurden im Krankenhaus mehrere Blutproben entnommen.

Ob das Auto mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war und ob sich zum Unfallzeitpunkt weitere Insassen im Opel befanden, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Ein Zeuge gab laut Polizei an gesehen zu haben, wie mehrere Personen wegliefen. Durch den Aufprall wurde die Oberleitung der U-Bahn beschädigt. Der Bahnverkehr musste vorübergehend eingestellt werden.(afp/red)