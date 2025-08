15-Jähriger soll Brandsatz in Café in Frankfurt am Main geworfen haben

Ermittler haben einen 15-Jährigen festgenommen, der einen Brandsatz in ein von mehreren Menschen besuchtes Café in Frankfurt am Main geworfen haben soll. Gegen ihn wird wegen versuchten Mordes ermittelt, wie die Polizei in der hessischen Stadt am Mittwoch mitteilte. Demnach soll der Jugendliche mit niederländischer Staatsbürgerschaft die Tat am Dienstagmorgen gegen 5 Uhr im Stadtteil Bockenheim begangen haben.

Zu diesem Zeitpunkt hielten sich in dem Café nach Ermittlerangaben mindestens fünf Menschen auf. Der 15-Jährige soll einen brennenden Gegenstand durch die Eingangstür ins Innere geworfen haben, Teile des Raums gerieten dadurch in Brand.

Anschließend soll der 15-Jährige geflüchtet sein. Zur gleichen Zeit sei ein Auto vom Tatort weggefahren, das mit der Tat in Verbindung stehen könnte.

Motiv unklar

Alle Menschen, die sich in dem Lokal aufhielten, konnten sich laut Polizei selbst nach draußen retten. Niemand musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Vorführung des 15-Jährigen vor einem Haftrichter wurde für den weiteren Mittwoch angesetzt. Was genau er in das Lokal geworfen haben soll, blieb unklar. Das Motiv für die mutmaßliche Tat stand ebenfalls noch nicht fest. (afp/red)