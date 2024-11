Blaulicht Hamburg und Schleswig-Holstein

Verfolgungsjagd: 29-jähriger Dieb klaut Rettungswagen – und droht Polizei

Ein Mann stiehlt in Hamburg ein Rettungsfahrzeug. Er gibt an, bewaffnet zu sein. Viele Einsatzkräfte aus Hamburg und Schleswig-Holstein sind im Einsatz. Erst in Kiel wird der Mann gestoppt.