43-Jährige in Rathenow getötet – Tatverdächtiger in Berlin festgenommen

In Rathenow wurde an einem Asia-Imbiss eine Frau getötet. Ermittler nahmen wenig später einen Tatverdächtigen in Berlin-Tiergarten fest.

Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Potsdam sagte, der Mann stamme aus dem Umfeld der getöteten 43-Jährigen.

Die Tat ereignete sich am 25. Juni gegen 10 Uhr. Der Imbiss war zu diesem Zeitpunkt noch geschlossen, laut dem „Berliner Kurier“ wollte sie diesen gerade aufschließen. Rettungskräfte brachten sie nach dem Angriff in ein Krankenhaus, wo sie kurze Zeit später starb.