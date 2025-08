Auto steckt auf Gleisen fest – Rettung in letzter Sekunde

In letzter Minute ist eine 78 Jahre alte Autofahrerin an einem Bahnübergang im thüringischen Saale-Holzland-Kreis gerettet worden.

Sie hatte sich mit ihrem Auto am Samstagabend in Rothenstein festgefahren – genau in dem Moment, als sich die Schranken senkten und ein Zug nahte. Wie die Polizei berichtete, kam ein Lastwagenfahrer der Frau zu Hilfe.

Ein Anwohner sei mit seinem Lkw vorbeigekommen, habe gestoppt, das feststeckende Fahrzeug an seinen Lastwagen gehängt und es von den Gleisen gezogen. „Wenige Sekunden später rauschte der Zug durch“, so die Polizei.

Die Frau kam mit dem Schrecken davon. Sie bekommt eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. (dpa/red)