Autofahrer rast in Nordrhein-Westfalen mit Tempo 150 durch 50er-Zone

Ein Autofahrer ist in Nordrhein-Westfalen mit rund 150 Stundenkilometern durch eine Tempo-50-Zone gerast. Ein Polizeiradar erwischte den 22-Jährigen am Dienstag in Lübbecke mit hundert Stundenkilometern über dem Tempolimit, wie die Polizei in Minden am Freitag mitteilte. Der Mann muss mit einem Bußgeld von 700 Euro und einem dreimonatigen Fahrverbot rechnen.

Der Fahrer war demnach auf einer Straße außerhalb einer geschlossenen Ortschaft unterwegs. Nach Auswertung der Radarbilder wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Fahrens mit unangepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrigen und rücksichtlosen Verhaltens. (afp)