Drogen, Messer, Bandenkrieg: Zwei Festnahmen – Razzia in Gaststätten im Raum Stuttgart

Der Bandenkrieg im Raum Stuttgart dauert seit rund zwei Jahren an. Nun nahmen Ermittler zwei weitere mutmaßliche Mitglieder fest. Beide sitzen in Untersuchungshaft. Zudem gab es gestern Abend eine Razzia in mehreren Gaststätten.