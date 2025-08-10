Mutmaßlicher Täter ist gefasst
Ein Toter und zwei Verletzte bei Messerangriff in Lokal in Nordrhein-Westfalen
Ein Mann hat in einer Gaststätte drei Menschen mit einem Messer angegriffen und einen von ihnen tödlich verletzt. Bei dem Toten handelte es sich um einen 56-Jährigen. Der Verdächtige war zuvor der Kneipe verwiesen worden.
Lesedauer: 1 Min.
Ein 41-Jähriger hat am Samstagabend in einer Gaststätte im nordrhein-westfälischen Geldern drei Menschen mit einem Messer angegriffen und einen von ihnen tödlich verletzt.
Bei dem Toten handelte es sich um einen 56-Jährigen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag in Krefeld und Kleve mitteilten. Der Verdächtige war zuvor wegen eines Streits aus dem Lokal verwiesen worden, kehrte aber zurück.
Bei den beiden Verletzten handelte es sich um eine 24-Jährige und eine Mann im Alter von 47 Jahren. Der mutmaßliche Angreifer wurde von Einsatzkräften der Polizei gefasst.
Am Sonntag wurde er einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft wegen Totschlagsverdachts erließ. Alle Beteiligten stammten nach Ermittlerangaben aus Geldern und dem Nachbarort Kevelaer. Angehörige Zeugen wurden von geschulten Opferschutzbeamten der Polizei betreut. (afp/red)
