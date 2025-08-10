Logo Epoch Times

vor 15 Minuten

Ukraine meldet Rückeroberung von Dorf bei Sumy

vor 2 Stunden

Ökonomin Grimm für Leistungskürzungen bei Sozialversicherungen

vor 2 Stunden

Union kritisiert „schwerwiegende Mängel“ in Wehrdienst-Entwurf

vor 2 Stunden

Viel Regen, wenige Gewitter: Deutlich weniger Blitze erfasst

vor 3 Stunden

Viel Lob für Einigung von Baku und Eriwan – Iran will „Trump-Korridor“ nicht erlauben

vor 3 Stunden

Zweiter Toter nach Gasunfall in Münchner Kleingartenanlage

vor 3 Stunden

UN-Sicherheitsrat berät zu Israel – Netanjahus Büro kündigt kurzfristige Pressekonferenz an

vor 4 Stunden

Kolumbien: Drogenkartell will als politische Organisation anerkannt werden

vor 4 Stunden

Córdoba-Kathedrale: Der Schrecken war größer als die Folgen

vor 4 Stunden

Wirtz ist Fußballer des Jahres – Schuster bester Trainer

Logo Epoch Times
Mutmaßlicher Täter ist gefasst

Ein Toter und zwei Verletzte bei Messerangriff in Lokal in Nordrhein-Westfalen

Ein Mann hat in einer Gaststätte drei Menschen mit einem Messer angegriffen und einen von ihnen tödlich verletzt. Bei dem Toten handelte es sich um einen 56-Jährigen. Der Verdächtige war zuvor der Kneipe verwiesen worden.

top-article-image

Die Polizei war im Einsatz (Symbolbild).

Foto: via dts Nachrichtenagentur

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Ein 41-Jähriger hat am Samstagabend in einer Gaststätte im nordrhein-westfälischen Geldern drei Menschen mit einem Messer angegriffen und einen von ihnen tödlich verletzt.
Bei dem Toten handelte es sich um einen 56-Jährigen,  wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag in Krefeld und Kleve mitteilten. Der Verdächtige war zuvor wegen eines Streits aus dem Lokal verwiesen worden, kehrte aber zurück.
Bei den beiden Verletzten handelte es sich um eine 24-Jährige und eine Mann im Alter von 47 Jahren. Der mutmaßliche Angreifer wurde von Einsatzkräften der Polizei gefasst.
Am Sonntag wurde er einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft wegen Totschlagsverdachts erließ. Alle Beteiligten stammten nach Ermittlerangaben aus Geldern und dem Nachbarort Kevelaer. Angehörige Zeugen wurden von geschulten Opferschutzbeamten der Polizei betreut. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.