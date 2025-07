Fast 300 Jahre alte Backstube in Emsland nach Gewitter abgebrannt

Ein fast 300 Jahre altes historisches Gebäude ist nach einem Blitzeinschlag im niedersächsischen Emsbüren abgebrannt.

Wie die Polizei in der Grafschaft Bentheim mitteilte, brach am Mittwochnachmittag auf dem Gelände des örtlichen Heimathofs Feuer im Dachstuhl eines Gebäudes aus dem Jahr 1743 aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr habe der Dachstuhl des sanierten denkmalgeschützten Gebäudes in Vollbrand gestanden.

Nach ersten Erkenntnissen handle es sich bei dem betroffenen Objekt um die historische Backstube des Heimatvereins Kirchspiel Emsbüren. Das rund 40 bis 45 Quadratmeter große Fachwerkhaus sei erst kürzlich umfangreich saniert worden.

Der Vorsitzende des Heimatvereins habe von zwei kurz aufeinander folgenden lauten Knallgeräuschen berichtet, bevor das Feuer ausbrach. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein schweres Gewitter in der Region den Brand ausgelöst habe. Der Sachschaden sei noch nicht zu beziffern. Menschen kamen nicht zu Schaden. (afp/red)